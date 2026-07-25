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Michael J. Fox őszinte vallomást tett Parkinson-kórjáról: szívszorító, amit feleségéről mondott

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Parkinson-kór
PUBLIKÁLÁS: 2026. július 25. 11:00
Michael J. FoxVissza a jövőbe
A Vissza a jövőbe Marty McFly-ja őszintén vallott Parkinson-kórjáról. Michael J. Fox betegségének nyilvánosságra hozatala pokoli volt a felesége számára.
Fekete Ágnes
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Michael J. Fox megható őszinteséggel beszélt Parkinson-kórjáról. A Vissza a jövőbe sztárja elárulta, nemcsak őt, hanem feleségét, Tracy Pollant is rendkívül megviselte, amikor nyilvánosságra hozta a diagnózisát. És bár a betegség elleni harc az egész család életét örökre megváltoztatta, úgy érzi, közelebb is hozta őket egymáshoz.

Michael J. Fox és felesége Hollywood egyik legösszetartóbb párosa.
Michael J. Fox felesége, Tracy Pollan számára pokoli volt, amikor nyilvánosságra hozták a színész Parkinson-kór diagnózisát (Fotó: Hahn Lionel/ABACA USA /Northfoto)
  • Michael J. Fox Parkinson-kórjáról vallott
  • A Vissza a jövőbe sztárja szerint felesége számára pokoli volt, amikor nyilvánosságra hozta betegségét
  • A 65 éves sztár új sorozatában, a Shrinkingben egy Parkinson-kóros beteget alakít Harrison Ford oldalán.

Michael J. Fox őszinte vallomást tett Parkinson-kórjáról

Michael J. Fox mindössze 29 éves volt, amikor 1991-ben orvosai Parkinson-kórt diagnosztizáltak nála. A színész ekkor pályafutása csúcsán állt, a diagnózis azonban teljesen felforgatta az életét. Hét éven át csak a legközelebbi családtagjai és barátai előtt beszélt a betegségéről. Attól tartott, hogy Hollywood hátat fordít neki, ha kiderül, milyen súlyos neurológiai betegséggel él. 1998-ban végül úgy döntött, hogy nyilvánosság elé áll. A The Hollywood Reporter-nek adott interjújában elmondta, ez volt az egyik legnehezebb döntés az életében, és nem is elsősorban saját maga, hanem párja, Tracy Pollan miatt.

Tracy számára pokoli volt, nagyon megviselte őt - és még mindig az, mert a helyzet folyamatosan változik.

Michael J. Fox 1998-ban hozta nyilvánosságra, hogy beteg.
Michael J. Fox és Tracy Pollan 38 éve házasok (Fotó: ZUMAPRESS.com/Northfoto)

Michael J. Fox felesége mindvégig mellette állt

Michael J. Fox elmondása szerint a diagnózis után leginkább attól félt, hogy a betegség tönkreteszi a családi életüket. Tracy Pollan azonban az első pillanattól mellette állt. A színész többször is kiemelte, hogy felesége soha nem sajnálta őt, hanem partnerként kezelte. Véleménye szerint neje rengeteget feláldozott azért, hogy ő továbbra is teljes életet élhessen.

Michael J. Fox nem bánta meg, hogy nyilvánosság elé állt

Miután nyilvánosság elé állt diagnózisával, óriási szeretetet kapott a Parkinson-kórral élő emberektől. Még névtelenül internetes fórumokra is belépett, hogy megtudja, hogyan gondolkodnak róla a betegek, ahol meglepődve tapasztalta, hogy sokan reményt merítettek abból, hogy egy ismert színész is ugyanazzal a betegséggel él, mint ők. Ez a felismerés pedig végleg megerősítette abban, hogy jól döntött, amikor felvállalta a diagnózisát.

Michael J. Fox nem bánta meg, hogy a nyilvánosság elé állt betegségével.
Michael J. Fox 2000-ben megalapította a Michael J. Fox Foundation for Parkinson's Research nevű szervezetet (Fotó: Steven Bergman/AFF-USA.COM/Northfoto)

Michael J. Fox visszatért a színészkedéshez

Betegsége miatt 2020-ban ugyan visszavonult a színészettől, de nemrég ismét kamera elé állt. Az Apple TV+ Direkt terápia című sorozatában egy Parkinson-kórral élő karaktert alakít, amelyért Emmy-jelölést is kapott. Michael J. Fox szerint a szerep különösen közel állt hozzá, mert saját tapasztalatait is felhasználhatta az alakítás során. A Vissza a jövőbe sztárja úgy érzi, a színészkedéshez való visszatérés meghosszabbította az életét.

Nem vonultam vissza a színészkedéstől, de ha többé nem játszanék, annak nagyon jó oka lenne. Hagyom, hogy a Parkinson-kór döntsön helyettem.

 

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