Michael J. Fox őszinte vallomást tett Parkinson-kórjáról: szívszorító, amit feleségéről mondott

Michael J. Fox megható őszinteséggel beszélt Parkinson-kórjáról. A Vissza a jövőbe sztárja elárulta, nemcsak őt, hanem feleségét, Tracy Pollant is rendkívül megviselte, amikor nyilvánosságra hozta a diagnózisát. És bár a betegség elleni harc az egész család életét örökre megváltoztatta, úgy érzi, közelebb is hozta őket egymáshoz.

Michael J. Fox felesége, Tracy Pollan számára pokoli volt, amikor nyilvánosságra hozták a színész Parkinson-kór diagnózisát (Fotó: Hahn Lionel/ABACA USA /Northfoto)

Michael J. Fox Parkinson-kór járól vallott

járól vallott A Vissza a jövőbe sztárja szerint felesége számára pokoli volt, amikor nyilvánosságra hozta betegségét

sztárja szerint felesége számára pokoli volt, amikor nyilvánosságra hozta betegségét A 65 éves sztár új sorozatában, a Shrinkingben egy Parkinson-kóros beteget alakít Harrison Ford oldalán.

Michael J. Fox őszinte vallomást tett Parkinson-kórjáról

Michael J. Fox mindössze 29 éves volt, amikor 1991-ben orvosai Parkinson-kórt diagnosztizáltak nála. A színész ekkor pályafutása csúcsán állt, a diagnózis azonban teljesen felforgatta az életét. Hét éven át csak a legközelebbi családtagjai és barátai előtt beszélt a betegségéről. Attól tartott, hogy Hollywood hátat fordít neki, ha kiderül, milyen súlyos neurológiai betegséggel él. 1998-ban végül úgy döntött, hogy nyilvánosság elé áll. A The Hollywood Reporter-nek adott interjújában elmondta, ez volt az egyik legnehezebb döntés az életében, és nem is elsősorban saját maga, hanem párja, Tracy Pollan miatt.

Tracy számára pokoli volt, nagyon megviselte őt - és még mindig az, mert a helyzet folyamatosan változik.

Michael J. Fox és Tracy Pollan 38 éve házasok (Fotó: ZUMAPRESS.com/Northfoto)

Michael J. Fox felesége mindvégig mellette állt

Michael J. Fox elmondása szerint a diagnózis után leginkább attól félt, hogy a betegség tönkreteszi a családi életüket. Tracy Pollan azonban az első pillanattól mellette állt. A színész többször is kiemelte, hogy felesége soha nem sajnálta őt, hanem partnerként kezelte. Véleménye szerint neje rengeteget feláldozott azért, hogy ő továbbra is teljes életet élhessen.

Michael J. Fox nem bánta meg, hogy nyilvánosság elé állt

Miután nyilvánosság elé állt diagnózisával, óriási szeretetet kapott a Parkinson-kórral élő emberektől. Még névtelenül internetes fórumokra is belépett, hogy megtudja, hogyan gondolkodnak róla a betegek, ahol meglepődve tapasztalta, hogy sokan reményt merítettek abból, hogy egy ismert színész is ugyanazzal a betegséggel él, mint ők. Ez a felismerés pedig végleg megerősítette abban, hogy jól döntött, amikor felvállalta a diagnózisát.