Micsoda fotó: Péter Szabó Szilvia bikiniben jelentkezett Mallorcáról

Mallorcáról jelentkezett be Péter Szabó Szilvia, a NOX énekesnője, aki friss Instagram-bejegyzésében nyárias hangulatú fotókat osztott meg követőivel.

Péter Szabó Szilvia nyaralását tölti. Fotó: Bors

Péter Szabó Szilvia Mallorcán

A poszt szövegét nem bonyolította túl: egy napfényes emojival és néhány hashtaggel jelezte, milyen hangulatban telnek a napjai. A képeken a spanyol sziget több arca is megjelenik. Az énekesnő tengerparti fotót, hegyekkel körülvett pihenős pillanatokat, városi részleteket és látványos kilátást is mutatott. A bejegyzés alapján igazi nyári, nyugodt hangulatú napokat él meg Mallorcán.

A követők gyorsan reagáltak a posztra. Többen jó pihenést és kellemes nyaralást kívántak neki, egyikük pedig azt írta:

Jó pihenést Szilvi. Imádjuk Mallorcát

Míg a többi kommentelő így fogalmazott:

Jó nyaralást kívánok Szilviának és kedves családjának, érezzétek jól magatokat!

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A fotóválogatás rövid idő alatt több ezer kedvelést kapott, a rajongók pedig láthatóan örömmel fogadták, hogy az énekesnő ilyen nyárias, gondtalan pillanatokat osztott meg velük.