Péter Szabó Szilvia évekig hallgatott, most megszólalt – lelki válságba zuhant

Péter Szabó Szilvia évekkel ezelőtt Ausztráliába költözött, de sokáig nem tudtuk, mi állt a hirtelen döntés hátterében. Most azonban megtörte a csendet, és őszintén mesélt arról, mi történt vele az elmúlt időszakban.

Péter Szabó Szilvia évek után megszólalt / Fotó: markarostaphoto / hot! magazin

Szilvia 24 évvel ezelőtt robbant be a zenei életbe egyedi és forradalmi stílusával. Bár nagy szeretet övezte itthon, végül elhagyta Magyarországot, de nem örökre.

Idővel sikerült összeszednie az erejét, és hazatért. Itthon újra rátalált a szerelem, sőt, anyai örömök elé is néz.

Az, hogy én színpadon fogok állni, az mindig egyértelmű volt. Biztonságban éreztem magam gyerekként a színpadon, minden versenyen ott voltam

- emlékezett vissza gyermekkorára.

A NOX együttes két évtizeddel ezelőtt jelent meg a magyar zenei palettán, és kezdetben nem arattak osztatlan sikert.

Akkor még nagyon úgy néztek ránk, mintha három fejünk lenne.

- mesélte.

A népzenét modern alapokkal ötvöző zenekar kezdetben furcsának tűnt sokak számára, de a TV2 Bajnokok Ligája című műsorának köszönhetően országos ismertségre tettek szert.

Azonban a sikerek mögött mély lelki válság húzódott:

Mielőtt eljöttem, volt egy kemény lelki válságom, elhagyott a párom, és eljött az a pont, hogy nagyon át kell értékelnem a dolgaimat

- vallotta be.

Párja akkoriban a zenekar menedzsere volt, ám a közös munka megnehezítette kapcsolatukat.

Megszűnt a fényem a színpadon

- fogalmazott. Úgy érezte, nem tudja már azt adni, amit szeretne és kellene.

Ezért tért vissza Péter Szabó Szilvia

Ausztrália tökéletes helyszínnek tűnt a gyógyuláshoz, bár a lelki megnyugvást nem ott találta meg. Később Angliába költözött, ahol jobban érezte magát, de még most is dolgozik önmagán.

Minden akkor kezdődött amikor felkérték egy zenei fesztiválon takarítani. Ekkor szinte arcul csapta a felismerés: újra életre kelt benne a színpadi fény.

Angliában egy áruházban is dolgozott, de a sors összehozta egy zenei producerrel, ez is hozzájárult ahhoz, hogy visszataláljon a zenei pályára. Legnagyobb támogatója édesanyja volt, aki boldogan fogadta lánya döntését.