Köldökig kivágott felsőben villantott Péter Szabó Szilvia

Rendkívül szexi fotóval jelentkezett Péter Szabó Szilvia.

Péter Szabó Szilvia és a NOX klipje most debütált Fotó: YouTube

A NOX énekesnője köldökig kivágott felsőben állt kamerák elé, a végeredményt pedig közösségi oldalán is megosztotta.

Persze az igencsak dögös fotó nem öncélú magamutogatás volt: a Kiválasztott című új NOX-dal klipjéhez készült, amely csütörtökön jelent meg.