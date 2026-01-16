Köldökig kivágott felsőben villantott Péter Szabó Szilvia

Rendkívül szexi fotóval jelentkezett Péter Szabó Szilvia.
A NOX énekesnője köldökig kivágott felsőben állt kamerák elé, a végeredményt pedig közösségi oldalán is megosztotta.
Persze az igencsak dögös fotó nem öncélú magamutogatás volt: a Kiválasztott című új NOX-dal klipjéhez készült, amely csütörtökön jelent meg.
