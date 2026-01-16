Köldökig kivágott felsőben villantott Péter Szabó Szilvia

Dudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 16. 12:20
Igencsak merész szerelésben közölte a jó hírt az énekesnő a rajongókkal. Péter Szabó Szilvia nem sok mindent bízott a képzeletre...

Rendkívül szexi fotóval jelentkezett Péter Szabó Szilvia.

Péter Szabó Szilvia, a NOX énekesnője.
Péter Szabó Szilvia és a NOX klipje most debütált  Fotó: YouTube

A NOX énekesnője köldökig kivágott felsőben állt kamerák elé, a végeredményt pedig közösségi oldalán is megosztotta.

Szexi fotóval jelentette be az új dalt Péter Szabó Szilvia

Persze az igencsak dögös fotó nem öncélú magamutogatás volt: a Kiválasztott című új NOX-dal klipjéhez készült, amely csütörtökön jelent meg.

