Pap Dorci megrázó bejelentést tett, már fel sem tud kelni

Az influenza az elmúlt két hétben különösen sok embert döntött le a lábáról, és a rendszeresen sportoló, egészségtudatos fiatalokat sem kíméli. Pap Dorci most saját bőrén tapasztalta meg, milyen az, amikor a szervezetnek megálljt kell parancsolni.

Pap Dorci reményei szerint mielőbb újra sportolhat (Fotó: Ladóczki Balázs)

Pap Dorci betegség miatt dőlt ágynak

Pap Dorci számára nem indult a legjobban az új év, hiszen napok óta betegen fekszik otthon: őt is elkapta az influenza, amely jelenleg országszerte rengeteg embert kényszerít ágyba. A Bors újságírója éppen az újévi terveiről szerette volna kérdezni, amikor kiderült, Dorci napok óta lázas, köhög, pihenni próbál.

Napok óta nem vagyok jobban, teljesen ágynak estem. Most tényleg az épülés az első. Hiába figyelek alapvetően magamra, ez most teljesen ledöntött

– mondta őszintén.

Bár a sportolók immunrendszere jellemzően erősebb – Dorci is rendszeresen edz, odafigyel az étkezésére és a vitaminbevitelre is –, ezúttal ő sem tudta elkerülni a fertőzést. „Meglepett, mennyire ki tud ütni. Az ember hajlamos azt hinni, hogy vele ez nem történhet meg” – tette hozzá.

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ friss jelentése szerint december végén és január elején több tízezren fordultak orvoshoz influenzaszerű tünetekkel. A hideg időjárás és a gyors lehűlés pedig tovább növeli a megfázások és szövődmények kockázatát.

A kényszerpihenő után sok új terve van, amibe szeretne belevágni (Fotó: Mediaworks Archív)

Pap Dorci szingli, de örülne egy társnak

Miközben kint mínuszok repkednek, Dorci az ágy melegéből próbál előre tekinteni. Pap Dorci Exatlon versenyző elárulta, hogy a betegeskedés rávilágított néhány fontos dologra.

Az egészséges életmódon lesz a fókusz: táplálkozás, alvás, több víz. Nagyon elcsúszott a bioritmusom, későn fekszem és kelek, ezen változtatni szeretnék

– sorolta. Hozzátette: „Nem klasszikus újévi fogadalmak ezek, egész évben jegyzem, min szeretnék javítani.”

Az étkezés terén is van min dolgoznia. „A kajával sajnos hadilábon állok. Van, hogy csak egyszer eszem egy nap, ami nagyon nem jó, rendszert kellene vinnem bele” – vallotta be. A tervei között ugyanakkor továbbra is szerepel az utazás és a színház: „Ezek töltenek fel igazán.”