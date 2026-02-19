Örömhírt jelentett be Pap Dorci: özönlenek a gratulációk

Óriási örömhírt közölt követőivel Pap Dorci. A fiatal egykori Exatlonos ugyanis hatalmas mosollyal az arcán árulta el: megvette élete első lakását mindössze 24 éves korában. Kiemelte, soha nem volt még ilyen büszke magára, de rendkívül hálás a szüleinek is azért, hogy segítették őt, amikor szüksége volt rá.

Lakástulajdonos lett Pap Dorci Fotó: Szabolcs László

Pap Dorci öröme határtalan

Vettem egy lakást. Ez számomra egy óriási dolog, hogy sikerült hozzájutnom egy ingatlanhoz 24 évesen. Igen, lesz hitel a lakáson, amit egyáltalán nem szégyellek, és igen, volt, hogy a szüleim segítettek, amikor szükségem volt rá, amiért borzasztóan hálás vagyok, hogy egy ilyen család van mögöttem, akik mindig megfogják a kezem, ha nyújtom, bármilyen típusú segítségre van szükségem. De mégis egyedül értem ezt el, és bele mertem vágni egy ekkora dologba

- kezdi legújabb Instagram-bejegyzésében, majd így folytatja

Amikor aláírtam az adásvételi szerződést, akkor voltam életemben először úgy igazán büszke magamra, most tapasztaltam meg, milyen érzés is ez, és nagyon jó! Itt szeretném azt is megjegyezni, hogy ez nem azért van, mert a kis dolgokat nem tudom értékelni, hanem azért, mert mindig is magasak, talán túl magasak is voltak az elvárásaim magammal szemben

- részletezte, hozzátéve: nemsokára költözős és lakberendezős videókkal is jelentkezik majd. A bejegyzés alatt rengetegen gratuláltak, sok sikert kívánva, többek közt az énekesnő Lola is.

