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Palvin Barbi mindenkit átvert a terhességével? Vagy kamu videó terjed róla a neten?

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Palvin Barbara
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 03. 15:05
mesterséges intelligenciavárandós
A mai világban nagyon nehéz eldönteni, mi igaz és mi hamis. Pláne az online térben. Palvin Barbi tényleg várandóssága hetedik hónapjában jár már, vagy az egész felvétel kamu?
Bors
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Elolvadtak a rajongók, amikor Palvin Barbi Cannesban, a vörös szőnyegen még májusban az egész világ előtt felfedte: kisbabát vár! A világhírű magyar modell ritkán enged betekintést a magánéletébe, most azonban kikerült az internetre egy olyan felvétel, amiben őszintén beszél a várandósságáról és az azt megelőző időszakról. Kitér arra is, hogy miért várt közel 8 hónapot, hogy beszámoljon élete legboldogabb időszakáról. Bár a babavárás híre és a mögötte álló egészségügyi küzdelmek valósak, magával a videóval kapcsolatban a szemfüles rajongók azonnal kiszúrták, hogy valami nagyon nincs rendben. Azt találgatják, hogy egy a mesterséges intelligencia által generált felvételről lehet szó.

Palvin Barbi és Dylan Sprouse Cannesban
Palvin Barbi terhes, első gyermeküket várják Dylannal (Fotó: OLIVIER BORDE / BESTIMAGE / Northfoto)

Palvin Barbi betegsége: Endometriózis és a félelem

A szóban forgó TikTok-videóban Palvin Barbi rendkívül sebezhető oldalát mutatja meg. "Elmondja", hogy azért hallgatott hosszú hónapokon keresztül a terhességéről, mert a teste korábban rengeteg nehézségen ment keresztül, és egyszerűen félt elhinni, hogy ez a csoda valóban megtörténik vele. Az is elhangzik, hogy hosszú ideig szenvedett az endometriózistól, attól a fájdalmas betegségtől, amely világszerte nők millióit érinti, és amely gyakran a meddőség vagy a nehéz teherbeesés hátterében áll. Miután diagnosztizálták a betegséget, és átesett a szükséges műtéten, mindössze hónapokkal később teherbe esett. Mint "mondja", az első időszakban a sokk és a félelem miatt fel sem tudta fogni az örömteli hírt, és hosszú ideig képtelen volt élvezni a várandósságot. Arra is kitért, hogy mennyire megviselte, amikor nemrégiben betörtek hozzájuk. A videó azzal zárul, hogy Barbi szolidaritását fejezi ki mindazon nők felé, akik hasonló küzdelmeken mentek keresztül, bízva abban, hogy megértik, miért is hallgatta el várandósságát ilyen sokáig a világ elől.

Stimmelnek az időpontok!

A felvétel zsenialitása, és egyben legnagyobb veszélye, hogy a benne elhangzó állítások logikailag és időrendben is teljesen megállják a helyüket, így a nézőknek fel sem tűnhetne a csalás. A modell endometriózis miatti műtéte ugyanis 2025 augusztusában volt, az örömhírt pedig 2026 május közepén osztotta meg a nyilvánossággal. Ha a naptárat nézzük, a bejelentés pillanatában Barbi valóban a terhessége kései szakaszában, közel a nyolcadik hónapban járhatott, ami tökéletesen egybevág a videóban elhangzó „hónapokig tartó titkolózással”

Palvin Barbi és férje pózolnak
Palvin Barbi férjével, Dylan Sprouseval (Fotó: OLIVIER BORDE / BESTIMAGE / Northfoto)

Gyanakodnak a rajongók: Ez a videó kamu?!

Bár a modell terhessége és az endometriózissal vívott korábbi harca is teljesen valós tények, a konkrét TikTok-videó mégis gyanút keltett. Ugyanis a rajongóknak feltűnt, hogy a modell arcmozgása, a szavak ritmusa és a hanghordozása nem teljesen természetes. 

Ti mit gondoltok? Íme, a videó!

@ronald.heidenreic5 Barbara Palvin opened up about the real reason she hid her pregnancy for eight months before going public. #barbarapalvin #usa #dylansprouse #celebrity #cannesfilmfestival ♬ original sound - Ronald Heidenreich

 

 

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