Rácz Jenő soha nem látott fotóval köszöntötte feleségét anyák napján

Eddig nem látott fotót osztott meg feleségéről és kislányáról Rácz Jenő. A sztárséf anyák napja alkalmából tette közzé a felvételt, ami még kislányuk egyik csecsemőfotózása során készülhetet,t ugyanis Rácz-Gyuricza Dóra kezében Kamilla még igencsak apró volt.
Boldog anyák napját minden anyának a világon! Nagyon büszke vagyok rád, édesem, hogy ennyire jó ANYA vagy
- írta bejegyzéséhez a sztárséf, aki nem csak Kamilla csecsemős fotójával, de pár kismamaképpel is megemlékezett arról, hogy Dóra milyen gyönyörű kismama volt.
Szeretlek
- érkezett is a válasz kommentben a feleségétől, aki a minap épp arról posztolt, hogyan festenek otthonukban falevelek segítségével Kamillával, aki nemrég ünnepelte a negyedik születésnapját:
Isten éltessen sokáig édes pici kislányom. 4 éves lettél, bár ne szaladna ennyire az idő
- írta áprilisban a büszke édesapa.
