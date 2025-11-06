Újra együtt az ország kedvenc sztárpárja: Ez a videó buktatta le őket

Derült égből villámcsapásként érkezett a hír tavaly decemberben: Kamarás Norbert, azaz ÉNB Lali és Kármán Odett szakítottak.

Kamarás Norbert és Kármán Odett tavaly decemberben szakítottak (Fotó: RTL)

A hír már csak azért is megrengette a közvéleményt és a rajongókat, mert Norbi és Odett kapcsolata rendkívül felhőtlennek tűnt, vitathatatlan, hogy ők voltak az ország egyik legszerethetőbb celebpárja.

Kamarás Norbert szakított: Így történt a szomorú bejelentés

A szakítás hírét maga Kamarás Norbert jelentette be a KiKapcs című, Király Péterrel közös podcastjében. Egészen pontosan így fogalmazott:

„Szeretnék így rögtön a műsor elején beszélni az Odett-tel való kapcsolatomról. Odett-tet először a nézők, ti, az Éjjel-nappal Budapestben láthattátok, ő is szereplője volt, méghozzá Lalinak, az én karakteremnek a barátnője. Ahogy játszottuk ezt a szerepet, úgy kerültünk egymáshoz egyre inkább közelebb a magánéletünkben is, és lettünk végül egy pár. Aztán az Éjjel-nappal Budapestben végig követhettétek nagyjából az életünket, azon kívül mi az életben is együtt voltunk, már össze is költöztünk. Aztán a Nyerő Párosban is láthattatok minket, azt a műsort sikerült megnyernünk, aztán még több műsorban is láthattatok minket közösen, illetve az Instagram felületünkön nagyon sok közös dolgot megosztottunk veletek. Ezért is gondolom azt, tartozom nektek annyival, hogy most már így nagyjából 5 hónap-fél év különlét után bejelentsem, hogy már nem vagyunk együtt, Odett-tel nem alkotunk egy párt” – mondta a KiKapcs című podcastben.

Mondhatjuk tehát, hogy Norbiékat is utolérte az úgynevezett Nyerő Páros átok, a reality-ben induló párok ugyanis valóban sorra szakítanak, mintha valami rontás lenne rajtuk.

Szobafestő buktatta le őket: Kamarás Norbert és Kármán Odett újra együtt

Olyan is előfordulhat persze, hogy két ember a szakítás után rájön, egyszerűen nem bírják egymás nélkül, és újra megpróbálják. Nos, pontosan ez történhetett Laliékkal is! A TikTokra ugyanis felkerült egy roppant árulkodó videó, amit egy lakásfelújításokkal foglalkozó cég tett közzé, és ahogy ez lenni szokott, a Reddit nevű közösségi oldalon landolt.