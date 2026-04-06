A Nagy Duett után a Megasztárt is meghódítaná Barnai Judie: „Atinak a maradék haja is kihullana"

Curtis és Barnai Judie is versenyeztek A Nagy Duett 8. évadában, amit ráadásul igen szép eredménnyel zártak, hiszen az elődöntőben estek ki. És bár tegnap még visszatérhettek egy ráadás menetre, ahol a vigaszágas párosok közül egy még bejutott a döntőbe, de Curtis és Judie ezt már leginkább csak egyfajta jutalomjátéknak tekintett, és cseppet sem bánták, hogy nem ők, hanem Lakatos Laci és Tolvai Reni jutottak tovább. Ez persze nem azt jelenti, hogy a sportoló a későbbiekben nem állna újra színpadra, sőt, annyira élvezte a műsort, hogy akár még egy másikat is bevállalna, mondjuk a Megasztárt. De vajon mit szólna ehhez Curtis?

A Nagy Duett Curtis és Judie számára is hatalmas kaland volt, a kosárlabdázó szívesen folytatná az éneklést (Fotó: Máté Krisztián)

Barnai Judit kosárlabdázóként nagyon sikeres, akárcsak Curtis a zenei pályán. Ám a sportolót utóbbi is nagyon vonzza, hiszen imád énekelni, így különösen izgatott volt, amikor felkérték A Nagy Duett 2026-os évadára. És bár mostanra igencsak elfáradt, nagyon élvezte a versenyt.

„Próbáltuk jól hozni a produkciókat, de nehéz volt, hogy nem tartoztam igazán egyik kategóriába sem. Nem voltam vicces, és nem voltam ugye ügyes, vagy jó hangú sem, mint mondjuk Panka, Evelin vagy a Norbi, akik hiába amatőrök, de tök jó hangjuk van. Én tényleg az a nagyon amatőr voltam, akinek borzasztó a hangja, és maximum annyit tudtam hozzátenni a produkciókhoz, hogy lássák azt, mennyi munkánk van benne, és hogy baromira élvezem az egészet” – mesélte a színpadi élményeivel kapcsolatban a Borsnak.

Nem tudom, hogy bárki szeretné-e még hallani az én csodálatos hangomat, bármilyen műsorban, de hogyha lesz rá lehetőség, mint mondjuk egy Nagy Duett All Stars, akkor nagyon szívesen jönnék megint. Lehet, hogy majd jelentkezek a Megasztárba is, csak kár, hogy ott nem a nézők szavazhatnak tovább, hanem a szűri, Ati pedig már csak azért is kirakna, hogy ne legyen ott családtag, amiben tök igaza van. De ha a többiek továbbjuttatnának poénból, akkor valószínűleg Atinak a maradék haja is kihullana

– viccelődött Judie.

A Nagy Duett döntőjébe ugyan nem jutottak be, de Barnai Judie Curtis oldalán egy teljesen új arcát mutathatta meg (Fotó: Bors)

Judie és Curtis alig látták egymás A Nagy Duett alatt

Curtis felesége azt is elárulta, hogy bár nagyon szerették a versenyt, a próbatermen kívül szinte nem is találkoztak egymással ebben az időszakban, ami igencsak nehéz volt számukra.