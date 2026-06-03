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Minden látszott: Így viselte Molnár Gusztáv a bírósági tárgyalást - Fotók

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors molnár gusztáv
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 03. 12:10
járásbíróságtárgyalás
Lerítt az arcáról a véleménye. Molnár Gusztávnak a Gödöllői Járásbíróságon kellett megjelennie, miután párja gyermekbántalmazással vádolta.

Molnár Gusztáv körül februárban gyűltek sötét felhők, amikor volt felesége kiskorú veszélyeztetésével vádolta meg.

Molnár Gusztáv és Molnár-Mucsi Dorina
Fotó: Facebook/Molnár Gusztáv

A botrány odáig fajult, hogy Ciprusból megérkezve Molnár Gusztávot a rendőrség várta a repülőtéren, ugyanis körözést adtak ki ellene, mert nem vett át egy határozatot. Ekkor bilincsben vitték el a Járásbíróságra, majd március 30-án előkészítő ülésen kellett részt vennie. Itt ártatlannak vallotta magát, ezért ma, június 3-án is meg kellett jelennie, amelyről a Blikk tudósított. Testbeszédéből egyértelműen látszik a véleménye az esetről A képeket ide kattintva tudod megnézni.

Korábban Molnár Gusztáv már kitálalt a közte és volt felesége közötti konfliktusról, amely máig megkeseríti az életét. Erős üzenetet is küldött akkor a nőnek, miszerint "álljon le" ezekkel a próbálkozásokkal.

 

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu