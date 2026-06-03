Minden látszott: Így viselte Molnár Gusztáv a bírósági tárgyalást - Fotók

Molnár Gusztáv körül februárban gyűltek sötét felhők, amikor volt felesége kiskorú veszélyeztetésével vádolta meg.

Molnár Gusztáv és Molnár-Mucsi Dorina

Fotó: Facebook/Molnár Gusztáv

A botrány odáig fajult, hogy Ciprusból megérkezve Molnár Gusztávot a rendőrség várta a repülőtéren, ugyanis körözést adtak ki ellene, mert nem vett át egy határozatot. Ekkor bilincsben vitték el a Járásbíróságra, majd március 30-án előkészítő ülésen kellett részt vennie. Itt ártatlannak vallotta magát, ezért ma, június 3-án is meg kellett jelennie, amelyről a Blikk tudósított. Testbeszédéből egyértelműen látszik a véleménye az esetről A képeket ide kattintva tudod megnézni.

Korábban Molnár Gusztáv már kitálalt a közte és volt felesége közötti konfliktusról, amely máig megkeseríti az életét. Erős üzenetet is küldött akkor a nőnek, miszerint "álljon le" ezekkel a próbálkozásokkal.