Durva pornóbotrány! Molnár Anikó kitálalt: „Nem én vagyok az első és egyetlen!”

Molnár Anikónak köztudottan nincsenek titkai a nagyközönség előtt: legyen szó a szakmájáról, a zűrös párkapcsolatairól vagy a legféltettebb magánéleti titkairól, ő mindig az egyenes utat választja. Emelt fővel vállalta fel, hogy a fizetős, felnőtt tartalmakkal foglalkozó OnlyFans-platformon kamatoztatja bájait, ráadásul azt sem rejtette véka alá, hogy a merész döntés mögött nemes cél áll: nagy részben azért vágott bele a dologba, hogy idős édesanyját anyagilag is támogatni tudja.

Molnár Anikó Nagy Ő-ben való szereplése meghozta neki a nem várt hírnevet, ami a mai napig tart (Fotó: Szabolcs László/hot!magazin)

Molnár Anikó OnlyFans karrierje szárnyal

A netes kommentelők fejébe azonban valahogy mégsem fér be, hogyan lett az egykori köztévés kedvencből pikáns tartalomgyártó. Napi szinten kapja a durva íveket, a fanyalgók hol a korán pörögnek, hol pedig azon szörnyülködnek, miért pont ezt a munkát választotta. Ezen a jó szokásán felbuzdulva – mármint a nyíltságán és az extra jövedelemforrásán – Anikó a jövőben sem tervez változtatni, sőt, most egy zseniálisan vicces, egyben megsemmisítő üzenettel tette helyre a képmutató fotelharcosokat.

Tisztázzunk már valamit jó, nem én vagyok az, aki feltalálta a spanyolviaszt, tehát nem én vagyok az első és egyetlen a világon, aki ezt a munkát választotta, illetve csinálja. Úgyhogy azt hadd kérdezzem a legtöbbetek, hogy ilyenkor egész napotok abból áll, hogy az összes felnőttfilmest végig írogatjátok, végig keresgélitek és mindenkinek beszólogattok? Vagy mi? Ez egy életcél? Amúgy meg biztos vagyok benne, hogy akik ezt írogatják, azok naponta 24 órából 26-ot töltenének ilyen tartalmú filmek nézésével, hogyha lenne rá ennyi idejük. Tehát tényleg nem én vagyok az első, sem az utolsó, sőt! Tényleg hangsúlyozom, nincs jobb dolgotok, ez a napotok fénypontja?

– tette fel a költői kérdést Anikó, miközben virtuálisan lekevert egy hatalmas pofont a kritikusainak.

Pont olyan, mint a többi felnőttfilmes

És lássuk be, az OnlyFans magyar királynőjének abszolút igaza van. Nem ő az egyetlen, aki ezt a karriert választotta. Gondoljunk csak a szakma hazai és nemzetközi ikonjaira! Ott van például Kiara Lord, aki nemes egyszerűséggel szakápolóból lett ünnepelt pornósztár, vagy éppen a dögös Michelle Wilde, de említhetnénk Shona Rivert is, akik mind elképesztő karriert futottak be ebben az iparágban, és milliók imádják őket.