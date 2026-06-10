A véresszájú kommentelők nekiestek a Miss Universe Hungary 12 versenyzőjének

Kőkemény kritikákat fogalmaztak meg az emberek a Miss Universe Hungary 12 versenyzőjével kapcsolatban. Egyesek szerint idén már nevezési elvárás lett a feltöltött ajak és egyéb plasztikai beavatkozások. Mert persze a kritikusok mind hibátlan, természetes világszépek...

A Miss Universe Hungary lányok nem nyerték el a közönség tetszését, bár a kritikusok egyike sem indult még hasonló versenyen feltehetően (Fotó: DFP)

Miss Universe Hungary Top 12: Valódi szépség vagy trendkövető lányok?

Kihirdették a Miss Universe Hungary idei Top 12-es mezőnyét, amelyben Magyarország legkiemelkedőbb szépségei mérik össze, kisugárzásukat és személyiségüket. A budapesti elődöntőn egy szakmai zsűri választotta ki azt a tizenkét versenyzőt, akik továbbjutottak a fináléba. A győztes képviselheti hazánkat a világ egyik legrangosabb szépségversenyén, a Miss Universe világdöntőjén. A döntősök között akadnak egyetemisták, vállalkozók, modellek, marketinges szakemberek, sportoktatók is. Valamint egy ismerős arccal is találkozhatunk, mégpedig Kiss Kamilla modellel, aki gyakran tűnik fel a BSW dalainak videóklipjeiben.

A versenyzők habár egytől egyig gyönyörűek, az internetezők véleménye szerint nem állnának helyt a nemzetközi versenyben... Mert ugye a névtelen, macskás, naplementés, Facebook-avatáros profilképek mögött rejtőző kommentelők mind nyertek már hazai vagy nemzetközi szépségversenyt.

„Miss plastic Hungary”

A Reddit felhasználói hosszan taglalták, hogy az idei jelöltek nem ütik meg az elmúlt évek színvonalát, ugyanis a versenyzők között nem a szépség dominál, hanem a különféle plasztikai beavatkozások. A 12 finalista nő ugyanis láthatóan már átesett néhány szépészeti kezelésen, többeknél ajakfeltöltést lehet észrevenni, míg másoknál botoxot. Persze ezek egyike sem kizáró ok a versenyből, a szakmai zsűrinek sem volt kivetnivalója, és senki nem is kényszerítette a lányokat egyik szépészeti beavatkozásra sem. Már amennyiben tényleg átestek ilyenen, mert bár a kommentelők mindig mindenkire rákiabálják a plasztik jelzőt, azért tisztázzuk, hogy vannak természetes vastag ajkak, természetes sima bőr, illetve szilikonmentes telt keblek is.

De nézzük, miket ventiláltak ki magukból az "anyatermészet csúcsteremtményei", vagyis a kommentelők:

A szájfeltöltés követelmény?

– tette fel a kérdést egy fórumozó.

Miss Plastic Hungary 2026

– érkezett egy másik komment egy feltehetően genetikai lottó nyertes bejegyzőtől.