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A véresszájú kommentelők nekiestek a Miss Universe Hungary 12 versenyzőjének

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors versenyzők
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 10. 13:00
Miss Universe Hungaryplasztika
Alig egy napja, hogy bejelentették azt a 12 lányt, akik közül kikerül a legújabb szépségkirálynő, a kommentelők máris nekiugrottak a versenyzőknek. A Miss Universe Hungary 2026-os mezőnye kemény kritikákat kap. Mint mindig, arctalan, álnéven írogató kommentelőktől...
Bors
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Kőkemény kritikákat fogalmaztak meg az emberek a Miss Universe Hungary 12 versenyzőjével kapcsolatban. Egyesek szerint idén már nevezési elvárás lett a feltöltött ajak és egyéb plasztikai beavatkozások. Mert persze a kritikusok mind hibátlan, természetes világszépek...

Kiakadtak Miss Universe Hungary döntőseire
A Miss Universe Hungary lányok nem nyerték el a közönség tetszését, bár a kritikusok egyike sem indult még hasonló versenyen feltehetően (Fotó: DFP)

Miss Universe Hungary Top 12: Valódi szépség vagy trendkövető lányok?

Kihirdették a Miss Universe Hungary idei Top 12-es mezőnyét, amelyben Magyarország legkiemelkedőbb szépségei mérik össze, kisugárzásukat és személyiségüket. A budapesti elődöntőn egy szakmai zsűri választotta ki azt a tizenkét versenyzőt, akik továbbjutottak a fináléba. A győztes képviselheti hazánkat a világ egyik legrangosabb szépségversenyén, a Miss Universe világdöntőjén. A döntősök között akadnak egyetemisták, vállalkozók, modellek, marketinges szakemberek, sportoktatók is. Valamint egy ismerős arccal is találkozhatunk, mégpedig Kiss Kamilla modellel, aki gyakran tűnik fel a BSW dalainak videóklipjeiben.

A versenyzők habár egytől egyig gyönyörűek, az internetezők véleménye szerint nem állnának helyt a nemzetközi versenyben... Mert ugye a névtelen, macskás, naplementés, Facebook-avatáros profilképek mögött rejtőző kommentelők mind nyertek már hazai vagy nemzetközi szépségversenyt.

„Miss plastic Hungary”

A Reddit felhasználói hosszan taglalták, hogy az idei jelöltek nem ütik meg az elmúlt évek színvonalát, ugyanis a versenyzők között nem a szépség dominál, hanem a különféle plasztikai beavatkozások. A 12 finalista nő ugyanis láthatóan már átesett néhány szépészeti kezelésen, többeknél ajakfeltöltést lehet észrevenni, míg másoknál botoxot. Persze ezek egyike sem kizáró ok a versenyből, a szakmai zsűrinek sem volt kivetnivalója, és senki nem is kényszerítette a lányokat egyik szépészeti beavatkozásra sem. Már amennyiben tényleg átestek ilyenen, mert bár a kommentelők mindig mindenkire rákiabálják a plasztik jelzőt, azért tisztázzuk, hogy vannak természetes vastag ajkak, természetes sima bőr, illetve szilikonmentes telt keblek is. 

De nézzük, miket ventiláltak ki magukból az "anyatermészet csúcsteremtményei", vagyis a kommentelők:

A szájfeltöltés követelmény?

 – tette fel a kérdést egy fórumozó.

Miss Plastic Hungary 2026

 – érkezett egy másik komment egy feltehetően genetikai lottó nyertes bejegyzőtől.

„Nem lehetne olyan szépségversenyt tartani, ahol tilos a smink meg a plasztika? Mi értelme van ezeknek? Mindenki ugyanúgy néz ki, ugyanolyan szőkére van festve a hajuk, feltöltött száj, ugyanaz a smink. Tök szívesen látnék olyat, ahol full natúrba nyomják és senkin semmi mű nincs” – fejtette ki véleményét egy másik Reddit-felhasználó. Ebben a felvetésben még van is logika, de akkor tiltsuk be a hétköznapokban is a sminket, a kozmetikai beavatkozásokat, a push-up melltartót, az alakformáló harisnyákat és farmereket. Hiszen ezek mind módosítják bármelyik nő természet adta megjelenését. A szépségkirálynő-jelölteket pedig nem egy különleges manöken tenyészfarmról válogatják össze, hanem azon hölgyek közül, akik köztünk járnak. Az pedig, hogy többekre rá lehet sütni a divat- és szépségtrendek követését, nem hiba, az ő döntésük. És valahogy egy olyan komment sincs az interneten, ahol a jelenlegi vagy korábbi Miss Universe Hungary versenyzők kritizálnák azon hölgytársaikat, akik nem sminkelnek, nem élnek a plasztikai sebészet lehetőségeivel, vagy esetleg nem szőke a frizurájuk. 

Zárásként álljon itt még egy kicsit sem szubjektív Reddit-komment:

„Annyira szomorú, hogy semmi egyedi nincs bennük, kb. 90%-ban ugyanúgy néznek ki a sok mű dologtól, ami a fejükben van” – írta egy újabb hozzászóló, aki pont ugyanazt a dalt fújja, mint az előtte megnyilvánuló több tucat másik. Vagyis nagyon egyedi gondolatai vannak, miközben azért panaszkodik, hogy a szépségkirálynők meg ugyanúgy néznek ki... Az a fránya kettős mérce.

 

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