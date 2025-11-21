Orbitális botrány a Miss Universe döntőjében: Dezsényi Kincső és a többi versenyző sokkot kaptak

Dezsényi Kincső képviselte Magyarországot az idei, 74. Miss Universe versenyen. A thaiföldi kint tartózkodás idején azonban nem várt bonyodalom nehezítette a felkészülést, miután több versenyző is rosszul lett. A magyar szépség állapota a napokban aggasztó volt, az sem volt biztos, hogy részt tud majd venni a finálén.

Dézsényi Kincső lett a Miss Universe Hungary 2025-ös szépségkirálynője (Fotó: Rungrodzs Jongrit / MTI)

Miss Universe Hungary 2025: kórházból szépségversenyre

Drámai fordulatot vett a 2025-ös Miss Universe Hungary győztesének a világverseny, Dezsényi Kincső ugyanis több társával együtt súlyos ételmérgezést kapott Bangkokban, majd ha ez még nem lett volna elég, a kórházban infúzión kapott gyógyszerek egyikére allergiás reakcióval válaszolt a szervezete. Mindez alig tíz nappal a világ egyik legrangosabb szépségversenyének fináléja előtt nem sok jóval kecsegtette a fiatal lányt. A kórházban szerencsére hamar észrevették, hogy nagy a baj és más, számára is biztonságos gyógyszereket kapott, amelyekre már jól reagált, így elindulhatott a gyógyulás útján. A magyar versenyző állapotát tehát - körülményekhez képest - gyorsan stabilizálni tudták, ez azonban még közel sem jelentette azt, hogy folytathatja a versenyt.

Dezsényi Kincső fantasztikus szakmai profizmusról tett tanúbizonyságot a színpadon (Fotó: Rungrodzs Jongrit / MTI)

Dezsényi Kincső nem adta fel

A szépségkirálynő a nehézségek ellenére tegnap már megnyugtató fotókkal jelentkezett közösségi oldalán, ahol láthatóan teljes erőbedobással készült a megmérettetésre. A legjobb harminc versenyző közé sajnos ezúttal nem jutott be, teljesítménye azonban így is várakozáson felüli volt, hiszen néhány napatt ezelőtt még kórházban volt, most pedig úgy pózolt a kameráknak, mintha mi sem történt volna, ami csak alátámasztja a szakmai profizmusát.

A döntőt egyébként Fatima Bosch mexikói származású jelölt nyerte, így hivatalosan is ő lett a világ legszebb nője. A második helyet Praveenar Singh thaiföldi versenyző, a harmadikat pedig Stephany Abasali venezuelai jelölt zsebelte be.

A gyönyörű magyar lány súlyos ételmérgezése után teljes erőbedobással állt színpadra (Fotó: Dezsényi Kincső Instagram Sztori)

Miss Universe 2025: Óriási megalázási balhé a versenyen

A közösségi médiában több felvétel is elterjedt arról, amint Fátima Boscht, a győztes szépségkirálynőt élő adásban, kritikán aluli stílusban alázta meg a Miss Universe verseny thai vezetője, Nawat Itsaragrisil. Az eset után a szervezők elítélték Nawat bánásmódját, aki később a TikTok-oldalán élőben kért bocsánatot a mexikói versenyzőtől. A drámai jelenet azután bontakozott ki, hogy Bangkok városában a szalagátadó ünnepségen számon kérték a 25 éves szépségkirálynőt, hogy korábban miért nem jelent meg egy szponzorfotózáson, amivel Thaiföldet reklámozta volna.