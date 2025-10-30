Már a világdöntő helyszínén a Miss Universe Hungary - Ezek a szépségek Dezsényi Kincső legnagyobb riválisai

Dezsényi Kincső Miss Universe Hungary győzteseként jogot szerzett arra, hogy a Miss Universe nemzetközi döntőjén részt vegyen idén november 21-én. A finálé Thaiföldön, Bangkokban lesz, a magyar szépségkirálynő pedig bő lassan két hónapja készül a nagy megmérettetésre.

Dezsényi Kincső Instagramján dokumentálja a kinntartózkodását

Fotó: Instagram / Miss Universe Hungary

Meg is érkezett Bangkokba, felhőkarcolókat fotózott, megmutatta a szállodát, őt pedig iskolás gyerekekkel fényképezték.

A Miss Universe programja

A versenyzők egy része csak a következő napokban érkezik meg Bangkokba, majd részt vesznek divatshow-n, bejárják a fővárost, gálavacsorán ismerkedhetnek egymással. November 8-én utaznak Phuketre, ahol újabb kulturális eseményeken vesznek részt, ott is lesz divatbemutató és fürdőruhás felvonulás is.

November 12-én utazik át a rengeteg szépségkirálynő Pattayára, ahol újabb programok várnak rájuk. Onnan 16-án térnek vissza a thaiföldi fővárosba, ott próbák és előversenyek lesznek, végül november 21-én este kiderül, ki lett a 2025-ös Miss Universe.

Miss Universe 2025: ki lesz a szépségkirálynő?

Amikor a Bors megkérdezte, milyen helyezéssel lenne elégedett a nyilvánvalóan nagyon erős mezőnyben: nagy ambícióval azt válaszolta, hogy meg szeretné nyerni a Miss Universe címet. Nagyobb országok (USA, Venezuela) gyakran nyernek ezen a szépségversenyen, de úgy gondolja, hogy ugyanolyan esélyei vannak egy kisebb európai országot képviselve is.



„Szerintem a versenyző számít, nem az, hogy milyen nagy országból jött. Hiszek magamban, és abban, hogy megnyerem a zsűri szavazatát” – válaszolta. A négyfős zsűriben amúgy hárman latin-amerikaiak, lesz mexikói, venezuelai és brazil ítész is, de így is van esélye Dezsényi Kincsőnek.

Természetesen nem tudni, bejut-e a TOP 10-be, vagy dobogós lesz-e, mindenesetre a Miss Universe Predictions szerint a legesélyesebb az elefántcsontparti Olivia Yace:

Az oldal szerint a második helyen az ecuadori Nadia Mejia-Webb áll:

Náluk a harmadik a thaiföldi Veena Praveenar Singh, aki a hazai pálya előnyét élvezi, és 1,2 millió követővel bír:

A thaiföldi, az elefántcsontparti és a Fülöp-szigeteki indulót máshol is esélyesként jegyzik, megemlítve, hogy a mexikói, a dán és a chilei lány is esélyes. A World of Beauty Pageants első jelentésében még az argentin vagy a portugál lány győzelmét is esélyesnek tartotta.