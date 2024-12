Szombaton a Dancing with the Stars elődöntőjében hiába nyújtott fantasztikus teljesítmányt Mihályfi Luca és Hegyes Berci, végül ők estek ki. A búcsúzás pillanatában, a páros pontot tett a találgatások végére, és bejelentették, hogy nemcsak a parketten, de a magánéletben is egy párt alkotnak. Luca és Berci a TV2 Mokkában meséltek kapcsolatukról és a kiesésükről.

Mihályfi Luca és Hegyes Berci a kiesésük után jelentették be, hogy egy párt alkotnak (Fotó: Máté Krisztián)

Mihályfi Luca és Hegyes Berci szerelme

Nyilván ez egy hosszú folyamat volt, mert nagyon sokat voltunk összezárva Bercivel az utóbbi két és fél hónapban. Gyakorlatilag minden napunkat együtt töltöttük és volt kémia. Tudom, hogy te nem szereted ezt a szót, hogy van kémia a táncpartnereddel, de velem valljuk be, hogy megvan

– fordult Bercihez Luca. – Az első adás volt az a pont, amikor így valami elkezdődött – zárta a gondolatmenetet az énekesnő.

Folytatja a táncot Bercivel Mihályfi Luca

Persze az élet nem áll meg, és a műsor nemcsak a magánéletében hozta meg Lucának a változást, hanem a táncot is megszerettette vele. Így nem csoda, hogy folytatni szeretné a táncot is Hegyes Berci oldalán.

– Olyan dolgot adott az életembe, amit nem tudtam, hogy hiányoltam. Tényleg a tánccal olyan érzelemkifejezési módot találtam magamnak a zenén kívül, amit nem gondoltam, hogy megtalálok. Hihetetlen érzés volt úgy végigcsinálni, hogy a Berci lehetett a partnerem, akivel tényleg kiönthettük a szívünket az összes produkcióban – mesélte Luca, aki tervezi, hogy különórákat vesz szerelmétől.