Ismét lecsapott a Nyerő Páros átka? A hírek szerint válik sokak kedvenc sztárpárja

Új évaddal jelentkezik az idén a Nyerő Páros, amely híres az úgynevezett "átkáról": több nyertes kapcsolata is felbomlott a szereplést követően, eddig összesen 23 szakításról tudunk. Könnyen lehet, hogy ez a szám hamarosan nőni fog, miután aggasztó hírek röppentek fel Lotfi Begi házasságáról.

Aggasztó hírek láttak napvilágot Lotfi Begi házasságáról / Fotó: Markovics Gábor / hot! magazin

Aggasztó hírek láttak napvilágot Lotfi Begi házasságáról

Az iráni származású DJ és felesége, Lotfi-Schadi Réka kapcsolata és családi élete látszólag maga az idill, azonban 2022-ben, a Nyerő Párosban megnyíltak és őszintén beszéltek a kapcsolatuk válságáról. Akkor kiderült, hogy a rengeteg munka és a mindennapok terhei komoly sebeket ejtettek a házasságukon, amelyeket szakemberek bevonásával és párterápiával sikerült orvosolniuk.

Most ismét arról suttognak, hogy Lotfi Begi és felesége kapcsolata végleg zátonyra futhatott. A Story szúrta ki, ahogy a Redditen a felhasználók azt találgatták, vajon véget ért-e a DJ kapcsolata, egy kommentelő pedig egyenesen azt állította, hónapokkal ezelőtt egy budapesti bevásárlóközpontban látta a lemezlovast egy másik nő társaságában.

Fontos azonban kiemelni, hogy a lemezlovas és felesége hivatalosan semmit sem jelentett be, így addig ezek a feltételezések csupán pletykák maradnak.