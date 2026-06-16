Ismét lecsapott a Nyerő Páros átka? A hírek szerint válik sokak kedvenc sztárpárja

Új évaddal jelentkezik az idén a Nyerő Páros, amely híres az úgynevezett "átkáról": több nyertes kapcsolata is felbomlott a szereplést követően, eddig összesen 23 szakításról tudunk. Könnyen lehet, hogy ez a szám hamarosan nőni fog, miután aggasztó hírek röppentek fel Lotfi Begi házasságáról.
Az iráni származású DJ és felesége, Lotfi-Schadi Réka kapcsolata és családi élete látszólag maga az idill, azonban 2022-ben, a Nyerő Párosban megnyíltak és őszintén beszéltek a kapcsolatuk válságáról. Akkor kiderült, hogy a rengeteg munka és a mindennapok terhei komoly sebeket ejtettek a házasságukon, amelyeket szakemberek bevonásával és párterápiával sikerült orvosolniuk.
Most ismét arról suttognak, hogy Lotfi Begi és felesége kapcsolata végleg zátonyra futhatott. A Story szúrta ki, ahogy a Redditen a felhasználók azt találgatták, vajon véget ért-e a DJ kapcsolata, egy kommentelő pedig egyenesen azt állította, hónapokkal ezelőtt egy budapesti bevásárlóközpontban látta a lemezlovast egy másik nő társaságában.
Fontos azonban kiemelni, hogy a lemezlovas és felesége hivatalosan semmit sem jelentett be, így addig ezek a feltételezések csupán pletykák maradnak.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.