Hírt adott magáról Gáspár Evelin: így ünnepelt Győzike lánya

A születésnapját ünnepelte a minap Gáspár Evelin. A showman, Gáspár Győző idősebbik lánya a jeles napot a családja és a barátai körében töltötte, mialatt azt is elárulta, mi volt számára a legszebb ajándék.

32 éves lett Gáspár Evelin / Fotó: MW

Elértem azt a kort, amikor már érdemes megfordítani a számokat. Többet nem is kívánhatnék, szerető család, valódi barátok és egészség! Köszönöm szépen a köszöntéseket!

- írta a közösségi oldalán Evelin, mialatt fotókat is megosztott az ünnepségről.

Mutatjuk is Gáspár Evelin fotóit!

Győzike lánya emellett a 24 óráig elérhető Instagram-történetében újságolta el, hogy sikeresen teljesítette az első félévét a Budapesti Corvinus Egyetemen.

Legjobb szülinapi ajándékom. Sikeres első félév az egyetemen!

- írta Evelin.