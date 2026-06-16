Hírt adott magáról Gáspár Evelin: így ünnepelt Győzike lánya

A születésnapját ünnepelte a minap Gáspár Evelin. A showman, Gáspár Győző idősebbik lánya a jeles napot a családja és a barátai körében töltötte, mialatt azt is elárulta, mi volt számára a legszebb ajándék.
Elértem azt a kort, amikor már érdemes megfordítani a számokat. Többet nem is kívánhatnék, szerető család, valódi barátok és egészség! Köszönöm szépen a köszöntéseket!
- írta a közösségi oldalán Evelin, mialatt fotókat is megosztott az ünnepségről.
Győzike lánya emellett a 24 óráig elérhető Instagram-történetében újságolta el, hogy sikeresen teljesítette az első félévét a Budapesti Corvinus Egyetemen.
Legjobb szülinapi ajándékom. Sikeres első félév az egyetemen!
- írta Evelin.
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