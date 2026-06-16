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Hírt adott magáról Gáspár Evelin: így ünnepelt Győzike lánya

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 16. 11:15
Gáspár Evelinszületésnapünneplés
Gáspár Evelin a minap lett 32. éves.
Bors
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A születésnapját ünnepelte a minap Gáspár Evelin. A showman, Gáspár Győző idősebbik lánya a jeles napot a családja és a barátai körében töltötte, mialatt azt is elárulta, mi volt számára a legszebb ajándék.

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32 éves lett Gáspár Evelin / Fotó: MW

Elértem azt a kort, amikor már érdemes megfordítani a számokat. Többet nem is kívánhatnék, szerető család, valódi barátok és egészség! Köszönöm szépen a köszöntéseket!

- írta a közösségi oldalán Evelin, mialatt fotókat is megosztott az ünnepségről. 

Mutatjuk is Gáspár Evelin fotóit!

Győzike lánya emellett a 24 óráig elérhető Instagram-történetében újságolta el, hogy sikeresen teljesítette az első félévét a Budapesti Corvinus Egyetemen.

Legjobb szülinapi ajándékom. Sikeres első félév az egyetemen!

- írta Evelin.

 

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