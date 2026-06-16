„A férjem az agydaganattal küzdött, amikor kiderült, hogy mellrákom van” – megrázó vallomást tett az elismert doktornő

Mary-Ellen Taplin férje halálos, gyógyíthatatlan agytumorjával küzdött, amikor kiderült, ő mellrákos. Az orvosként dolgozó nő, aki még az egyetemen ismerte meg szerelmét, Ross Carolt, teljesen összetört. Mostanra azonban tudja: a közösen átélt egészségügyi megpróbáltatások később inspirálták onkológiai munkáját.

Rákbetegsége segítette abban, hogy jobb orvossá váljon Fotó: Pexels

Rákbetegsége segítette abban, hogy jobb orvossá váljon

Rosst 36 éves korában diagnosztizálták rosszindulatú asztrocitómával, míg Mary 44 éves volt, amikor kiderült, rákos:

A mellrák-diagnózisom időzítése különösen nehéz volt, mert a férjem szellemi állapota az agydaganata miatt gyorsan romlott. Ross végül nyolc hónappal az én kórmegállapításom után hunyt el. Ez a traumatikus gyász örökre a részem marad

- vallotta be az onkológus, akinek kollégiái segítettek átvészelni ezt az időszakot és az, hogy közben gondozhatta pácienseit:

Kiváltság a betegek gondozása. A klinikai munkám értelmet és célt adott egy olyan időszakban, amikor az életem egyébként szomorú és nehéz volt. Az ilyen kihívások vagy megtörik az embert, vagy erőt adnak ahhoz, hogy továbbmenjen. Én most is azt az életet élem, amelyet Rossal együtt építettünk. Ő mindig elkötelezetten támogatta a karrieremet

- nyilatkozta hozzátéve, visszatekintve, hálás mindazért, amije van és azért is, hogy mindkét lánya az egészségügyet választotta hivatásul:

Kiváltságosnak érzem magam, hogy egészséges vagyok, és hogy itt van a családom, amelyhez tartozik a 16 éve mellettem álló párom, Harry Kasparian, két lányom, két vejem és két unokám. Az, hogy a lányaim az orvosi pályát választottak és boldogok azt jelzi számomra, hogy Rossal jó példát mutattunk nekik. Emlékszem, milyen nehéz volt, nem elmondani nekik, hogy én is rákos vagyok, mivel akkor úgy éreztem, nem tudnák megérteni a különbséget egy halálos kimenetelű daganat, az apjuk betegsége és az én, kedvezőbb kilátású mellrákom között. Csak évekkel később tudták meg

- idézte őt a People.