Hatalmas robbanásra riadtak fel a helyiek, darabokra szakadt egy bankautomata

Hatalmas robbanás rázta fel álmából a helyieket kedd hajnalban Oslany községben (Privigyei járás). A hírek szerint nem sokkal hajnali 2 óra után felrobbant egy bankautomata, az explóziónak pedig akkora ereje volt, hogy a helyszínt beborították a törmelékek.

Felrobbant egy bankautomata, mint beborítottak a törmelékek / Fotó: freepik - illusztráció

Felrobbant egy bankautomata, mint beborítottak a törmelékek

A körülmények egyelőre nem ismertek, ahogy azt sem lehet tudni, az elkövetők hozzájutottak-e a készülékben lévő pénzhez. A helyszínre kiérkező rendőrök lezárták a környéket, a helyszínelés még a reggeli órákban is tartott - írja a Paraméter, ahol arra is emlékezettek, a közelmúltban több hasonló eset történt: május 15-én, Lehota pod Vtáčnikom (Prievidzai járás) településen, május 20-án pedig Dudincében (Krupinai járás) ébredhettek robbanásra az emberek.