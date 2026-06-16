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Most érkezett a bejelentés: távozik a férfi kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 16. 11:10
kézilabda-válogatottchema rodriguez
Megszületett a döntés.
Bors
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A Magyar Kézilabda Szövetség elnökségének döntése alapján távozik a magyar férfi kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya, Chema Rodriguez.

RODRÍGUEZ, Chema
Távozik a férfi kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya, Chema Rodriguez / Fotó: Hegedüs Róbert

Távozik a férfi kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya, Chema Rodriguez

"Chema Rodriguez hét évig dolgozott a válogatott stábjában, ebből több mint négy évig szövetségi kapitányként. Ezúton is szeretném megköszönni az elnökség és a szövetség nevében a munkáját, amely számos emlékezetes pillanattal ajándékozott meg minket" – mondta a szövetség honlapján Ilyés Ferenc, az MKSZ elnöke.

A világbajnoki selejtezőn azonban nem sikerült megfelelő eredményt elérnünk, jelentősen csökkent az esélyünk az olimpiára való kijutásra is, és a vb-selejtezőt követő értékelés során az elnökség számos tényezőt figyelembe véve arra a döntésre jutott, hogy változásra van szükség a férfiválogatott szakmai munkájában, így Chema Rodriguez távozik a szövetségi kapitányi posztról.

 

Ilyés Ferenc hozzátette, a válogatottnak legközelebb novemberben lesz módja együtt dolgozni, de az elnökség szeretné minél hamarabb megtalálni az utódját.

A 46 éves Rodríguez játékosként veszprémi színekben 2012 és 2017 között egyaránt ötszörös bajnok és Magyar Kupa-győztes, illetve kétszeres SEHA Liga-arany- és Bajnokok Ligája-ezüstérmes volt.

A magyar válogatott mellett először 2018 júliusától 2022 márciusáig dolgozott Nagy Lászlóval együtt Gulyás István szövetségi kapitány segítőjeként. Ebben az időszakban a csapat 2021-ben megnyerte az Eurokupát, a világbajnokságon 2019-ben tizedik, 2021-ben ötödik, az Európa-bajnokságon 2020-ban kilencedik, 2022-ben hazai pályán pedig 15. lett - ez utóbbi története legrosszabb eredménye kontinenstornán.

Az MKSZ 2022 márciusában kinevezte szövetségi kapitánynak Rodríguezt. Irányításával a válogatott a vb-n 2023-ban és tavaly egyaránt nyolcadik, az Eb-n 2024-ben - története legjobb eredményét elérve - ötödik, idén pedig tizedik lett. Két évvel ezelőtt kijutott a párizsi olimpiára, amelyen tizedikként zárt.

A 2024 márciusában meghosszabbított szerződése 2028. augusztus 31-ig szólt.

Idén májusban azonban a csapat a Szerbia elleni világbajnoki selejtezőt összesítésben egy góllal elveszítette, így nem jutott ki a 2027-es németországi, olimpiai kvalifikációs világbajnokságra, amelyre szabadkártyát sem kapott - írja az MTI.

 

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