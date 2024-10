Ennyi volt? L.L. Junior megvált száguldozós luxusverdájától

L.L. Junior imádja az autókat, ahogy a legtöbb férfi, úgyhogy nem meglepő, hogy több csodajárgány is helyet kapott a gyűjteményében. Ilyen például a guruló lakosztályként emlegetett verdája, ami egy Mercedes V-osztály és kimeríti a luxus fogalmát. Már csak azért is, mert a kocsiban minden van. És most nem túlzunk... Ujjlenyomatos széf, hűtő, Apple TV, elektromos függönyök, kristálypohár készlet és masszázs ülések, szóval vígan el lehetne éldegélni is ebben a négykerekűben. Főleg úgy, hogy a felsorolásunk a teljesség igénye nélkül készült, ugyanis a listát egész nap írhatnánk, akkor sem érnénk a végére... Nem meglepő hát, hogy kis hazánkban ez az egyetlen kisbusz, aminek ilyen felszereltsége van, és pontosan ezért komoly árat szabott meg Junior, mikor meghirdette hű társát.

L.L. Junior eladta a száguldozós járgányt? (Fotó: Markovics Gábor)

L.L. Junior eladta száguldozós autóját?

A rapper még a nyár közepén döntött úgy, hogy eladja a guruló lakosztályát, mindezért pedig 45 millió forintot kért. Sokan azt hitték, hogy a kocsi olyan gyorsan kelt el, amilyen gyorsan meghirdették, ám kiderült, hogy ez közel sem így van. Októberben ugyanis újabb hirdetést osztott meg az Instagram-oldalán, miszerint az autó még mindig eladósorban van, csupán egy kicsit lejjebb adott az árból. 45 guriga helyett már csak 40-et kért, sőt azt is hozzátette, hogy akár csere is érdekelheti. Nos, a jelek szerint ez a poszt sokkal több érdeklődött vonzott, ugyanis a használtautó.hu-ról eltűnt a hirdetés, azaz elkelhetett az autó. Az az autó ráadásul, amivel Junior kicsit gyorsabban ment a Petőfi hídon, mint kellett volna...

Íme, a guruló lakosztály (Fotó: Instagram)

L.L. Junior, G.w.M és a Petőfi híd

Talán még mindenki emlékszik arra az incidensre, mikor a rapper és G.w.M nem tudta levenni a lábát a gázpedálról a Petőfi hídon tavaly augusztusban. Az eset óriási port kavart, ugyanis a két előadó az interneten közvetítette, hogy éppen megszegik a közlekedési szabályokat, ráadásul nem is akárhogy. Bár egyikük "csak" 100-zal száguldott, a másikuk már 130-cal hasított végig a hídon, ám Junior azt állította akkor, hogy száguldozásról szó sem volt, csupán egy kis gázfröccsöt adtak a járgányoknak... Sajnos a rendőrséget ezzel nem győzték meg, és súlyos büntetéssel jutalmazták a gázfröccsös produkciót: G.w.M. 90 ezres bírságot és 6 büntetőpontot, míg a videót készítő L.L. Junior 110 ezres bírságot és 9 büntetőpontot kapott.