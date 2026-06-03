L.L. Junior elveszítheti Frey Timit? A rapperre másodszor csaphat le a Nyerő Páros átok!

Nemrég bejelentették a Nyerő Páros idei évadának a szereplőit, a névsorban pedig több olyan férfi is feltűnt, akik már egyszer belevágtak ebbe a kalandba – igaz, teljesen más oldalán. Közéjük tartozik Szegedi Fecsó, Pumped Gabo és L.L. Junior is. Mindhárman megpróbálták már egyszer meghódítani a villát, ám azóta a magánéletük jelentős fordulatot vett.
Szegedi Fecsó a műsor második évadában akkori párjával, Vasvári Viviennel szerepelt. Olyan jól vették az akadályokat, hogy végül meg is nyerték a versenyt. A kapcsolatuk azonban később véget ért. Pumped Gabo Sebestyén Ágnessel szerepelt az első évadban, ám a kapcsolatuk szintén nem bizonyult hosszú életűnek. Hasonló sors jutott L.L. Juniornak is, aki az ötödik évadban Körtvélyessy Kingával érkezett a villába. Bár akkor még úgy tűnt, komoly jövőt terveznek együtt, a kapcsolat később zátonyra futott. Éppen ezért lepett meg sokakat, amikor kiderült, hogy az énekes ismét vállalja a realityvel járó kihívásokat, ezúttal jelenlegi szerelmével, Frey Tímeával az oldalán. Az évek során ugyanis egyre többen kezdték emlegetni a produkció átkát, hiszen feltűnően sok kapcsolat ment tönkre a forgatás után.
A Nyerő Páros ugyanis korántsem egy romantikus nyaralás. A villában nyolc teljesen különböző személyiségű pár él összezárva, ami önmagában is rengeteg konfliktusforrást jelent. A versenyzőknek nap mint nap bizonyítaniuk kell rátermettségüket különféle játékokban, amelyek sokszor fizikailag is komoly kihívást jelentenek. Ezenfelül a párok rendszeresen olyan feladatokat kapnak, amelyek a kapcsolatuk mélységét, egymásról szerzett ismereteiket és közös emlékeiket teszik próbára. Egy rossz válasz, egy elfelejtett évforduló vagy egy félreértett kérdés pillanatok alatt vitát robbanthat ki. Emellett gyakran a bátorságukat, kitartásukat és egymásba vetett bizalmukat is tesztelik.
Nem véletlen tehát, hogy az évek során számos pár kapcsolatán hagyott nyomot a műsor. Bár természetesen nem minden szerelem ért véget a forgatás után, a statisztika így is beszédes: idén februárban 23-ra emelkedett a Nyerő Páros átok áldozatainak száma. Ekkor jelentette be Simon Attila feleségével, Erikával, hogy húsz együtt töltött év után elválnak.
Talán éppen ezért különösen érdekes L.L. Junior döntése. Ugyanis az énekes pontosan tudja, milyen hatással lehet egy ilyen reality egy kapcsolatra, hiszen egyszer már végigjárta ezt az utat. Ráadásul Frey Timivel amúgy sem nevezhető egyszerűnek a szerelmük. Kapcsolatuk az elmúlt időszakban igazi érzelmi hullámvasútnak bizonyult. Többször szakítottak, majd újra egymásra találtak, miközben a köztük lévő jelentős, 24 éves korkülönbség is gyakran beszédtémát szolgáltatott.
Mindezek ellenére minden eddiginél komolyabb próbatétellel néznek szembe, ami a kapcsolatukba is kerülhet. A kérdés tehát adott: vajon L.L. Junior és Frey Tímea képes lesz megtörni a műsor hírhedt átkát, vagy újabb párként kerülnek fel arra a bizonyos listára?
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