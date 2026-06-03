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L.L. Junior elveszítheti Frey Timit? A rapperre másodszor csaphat le a Nyerő Páros átok!

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors L.L. Junior
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 03. 09:00
kapcsolatNyerő Párosátok
Huszonhárom pár szakított már vagy vált el azután, hogy részt vettek a Nyerő Párosban. Így járt többek között L.L. Junior is, aki most mégis újra részt vesz a műsorban, méghozzá Frey Timivel. De miért teszi kockára az alapból viharos kapcsolatát?
Bors
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Nemrég bejelentették a Nyerő Páros idei évadának a szereplőit, a névsorban pedig több olyan férfi is feltűnt, akik már egyszer belevágtak ebbe a kalandba – igaz, teljesen más oldalán. Közéjük tartozik Szegedi Fecsó, Pumped Gabo és L.L. Junior is. Mindhárman megpróbálták már egyszer meghódítani a villát, ám azóta a magánéletük jelentős fordulatot vett. 

Frey Timi és L.L. Junior
L.L. Junior és Frey Timi többször szakítottak már  (Fotó: Instagram)

L.L. Junior Körtvélyessy Kinga társaságában már részt vett a műsorban

Szegedi Fecsó a műsor második évadában akkori párjával, Vasvári Viviennel szerepelt. Olyan jól vették az akadályokat, hogy végül meg is nyerték a versenyt. A kapcsolatuk azonban később véget ért. Pumped Gabo Sebestyén Ágnessel szerepelt az első évadban, ám a kapcsolatuk szintén nem bizonyult hosszú életűnek. Hasonló sors jutott L.L. Juniornak is, aki az ötödik évadban Körtvélyessy Kingával érkezett a villába. Bár akkor még úgy tűnt, komoly jövőt terveznek együtt, a kapcsolat később zátonyra futott. Éppen ezért lepett meg sokakat, amikor kiderült, hogy az énekes ismét vállalja a realityvel járó kihívásokat, ezúttal jelenlegi szerelmével, Frey Tímeával az oldalán. Az évek során ugyanis egyre többen kezdték emlegetni a produkció átkát, hiszen feltűnően sok kapcsolat ment tönkre a forgatás után.

Ll Junior és Frey Timi egy divatbemutatón
A Nyerő Páros átka sem riasztja őket vissza (Fotó: Markovics Gábor / Bors)

A Nyerő Páros átok  L.L. Juniorra is lecsapott már

A Nyerő Páros ugyanis korántsem egy romantikus nyaralás. A villában nyolc teljesen különböző személyiségű pár él összezárva, ami önmagában is rengeteg konfliktusforrást jelent. A versenyzőknek nap mint nap bizonyítaniuk kell rátermettségüket különféle játékokban, amelyek sokszor fizikailag is komoly kihívást jelentenek. Ezenfelül a párok rendszeresen olyan feladatokat kapnak, amelyek a kapcsolatuk mélységét, egymásról szerzett ismereteiket és közös emlékeiket teszik próbára. Egy rossz válasz, egy elfelejtett évforduló vagy egy félreértett kérdés pillanatok alatt vitát robbanthat ki. Emellett gyakran a bátorságukat, kitartásukat és egymásba vetett bizalmukat is tesztelik.

Nem véletlen tehát, hogy az évek során számos pár kapcsolatán hagyott nyomot a műsor. Bár természetesen nem minden szerelem ért véget a forgatás után, a statisztika így is beszédes: idén februárban 23-ra emelkedett a Nyerő Páros átok áldozatainak száma. Ekkor jelentette be Simon Attila feleségével, Erikával, hogy húsz együtt töltött év után elválnak.

L.L. Junioron úgy csüngött fiatal szerelme, mint levél a fán.
A kapcsolatuk szenvedélyes, sőt kifejezetten viharos (Fotó: Bors)

L.L. Junior párja 24 évvel fiatalabb

Talán éppen ezért különösen érdekes L.L. Junior döntése. Ugyanis az énekes pontosan tudja, milyen hatással lehet egy ilyen reality egy kapcsolatra, hiszen egyszer már végigjárta ezt az utat. Ráadásul Frey Timivel amúgy sem nevezhető egyszerűnek a szerelmük. Kapcsolatuk az elmúlt időszakban igazi érzelmi hullámvasútnak bizonyult. Többször szakítottak, majd újra egymásra találtak, miközben a köztük lévő jelentős, 24 éves korkülönbség is gyakran beszédtémát szolgáltatott.

Mindezek ellenére minden eddiginél komolyabb próbatétellel néznek szembe, ami a kapcsolatukba is kerülhet. A kérdés tehát adott: vajon L.L. Junior és Frey Tímea képes lesz megtörni a műsor hírhedt átkát, vagy újabb párként kerülnek fel arra a bizonyos listára?

 

 

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