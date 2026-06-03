L.L. Junior elveszítheti Frey Timit? A rapperre másodszor csaphat le a Nyerő Páros átok!

Nemrég bejelentették a Nyerő Páros idei évadának a szereplőit, a névsorban pedig több olyan férfi is feltűnt, akik már egyszer belevágtak ebbe a kalandba – igaz, teljesen más oldalán. Közéjük tartozik Szegedi Fecsó, Pumped Gabo és L.L. Junior is. Mindhárman megpróbálták már egyszer meghódítani a villát, ám azóta a magánéletük jelentős fordulatot vett.

L.L. Junior és Frey Timi többször szakítottak már (Fotó: Instagram)

L.L. Junior Körtvélyessy Kinga társaságában már részt vett a műsorban

Szegedi Fecsó a műsor második évadában akkori párjával, Vasvári Viviennel szerepelt. Olyan jól vették az akadályokat, hogy végül meg is nyerték a versenyt. A kapcsolatuk azonban később véget ért. Pumped Gabo Sebestyén Ágnessel szerepelt az első évadban, ám a kapcsolatuk szintén nem bizonyult hosszú életűnek. Hasonló sors jutott L.L. Juniornak is, aki az ötödik évadban Körtvélyessy Kingával érkezett a villába. Bár akkor még úgy tűnt, komoly jövőt terveznek együtt, a kapcsolat később zátonyra futott. Éppen ezért lepett meg sokakat, amikor kiderült, hogy az énekes ismét vállalja a realityvel járó kihívásokat, ezúttal jelenlegi szerelmével, Frey Tímeával az oldalán. Az évek során ugyanis egyre többen kezdték emlegetni a produkció átkát, hiszen feltűnően sok kapcsolat ment tönkre a forgatás után.

A Nyerő Páros átka sem riasztja őket vissza (Fotó: Markovics Gábor / Bors)

A Nyerő Páros átok L.L. Juniorra is lecsapott már

A Nyerő Páros ugyanis korántsem egy romantikus nyaralás. A villában nyolc teljesen különböző személyiségű pár él összezárva, ami önmagában is rengeteg konfliktusforrást jelent. A versenyzőknek nap mint nap bizonyítaniuk kell rátermettségüket különféle játékokban, amelyek sokszor fizikailag is komoly kihívást jelentenek. Ezenfelül a párok rendszeresen olyan feladatokat kapnak, amelyek a kapcsolatuk mélységét, egymásról szerzett ismereteiket és közös emlékeiket teszik próbára. Egy rossz válasz, egy elfelejtett évforduló vagy egy félreértett kérdés pillanatok alatt vitát robbanthat ki. Emellett gyakran a bátorságukat, kitartásukat és egymásba vetett bizalmukat is tesztelik.

Nem véletlen tehát, hogy az évek során számos pár kapcsolatán hagyott nyomot a műsor. Bár természetesen nem minden szerelem ért véget a forgatás után, a statisztika így is beszédes: idén februárban 23-ra emelkedett a Nyerő Páros átok áldozatainak száma. Ekkor jelentette be Simon Attila feleségével, Erikával, hogy húsz együtt töltött év után elválnak.