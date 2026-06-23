22 kiló repült le róla: Így nyerte vissza az alakját a szülés óta VV Seherezádé

Kultsár Vivien Seherezádé a Való Világ műsorából megismert édesanya élete teljesen megváltozott. Az elmúlt hónapok korántsem voltak zökkenőmentesek: a kisfia kínzó hasfájása mellett a szülés utáni depresszió sötét felhői is beárnyékolták a mindennapjaikat. Az anyuka most őszintén vallott arról, milyen sokkot kapott, amikor először nézett tükörbe.
„Hát amikor megszültem és belenéztem a tükörbe, akkor nem is tudom, hogy mit gondoltam. Fogalmam sincs, milyen dimenzióban voltam. Tényleg azt hittem, hogy akkor rögtön visszanyerem a 25 kilóval kevesebb alkatomat” – emlékezett vissza Seherezádé lapunknak. A valóság azonban gyorsan arcul csapta.
Hát ez nyilván nem így történt. Ez egy picit így még tépázta a lelki világomat. Nem tetszett, amit a tükörben láttam.
Elmondása szerint a hormonok óriási hullámvasútra ültették: „Nálunk a hormonok sokkal jobban dolgoznak, mint egy férfiban. Lehet, hogy reggel még jó kedved volt, de délután már a világvége van. Ezt nagyon nehéz kezelni.” Ebben a nehéz időszakban a férje jelentette számára a biztos pontot.
A férjem ebben is egy nagyszerű társam volt. Neki úgy is gyönyörű voltam a 25 kiló plusszal, meg most is, hogy már lejött 22 kiló. Ő mindig elismert engem. Mindig biztosított arról, hogy mennyire imád így is, úgy is. Nem számítottak a plusz kilók vagy a gyeskonty. Tőle mindig csak a dicséretet kaptam. Ez hatalmas löket volt, hogy lelkileg ne kerüljek még mélyebbre
– mesélte hálásan.
A kitartó munka meghozta a gyümölcsét: már 22 kilótól sikerült megszabadulnia, és mindössze 3 kiló választja el a régi súlyától.
Abszolút nem stresszelek ezen a három kilón. Nyilván örülnék, ha megint 55 kiló lennék. De türelem, majd visszanyerem. Úgy 8 hónapja szültem kábé. Azt mondják, ugyanannyi idő kell a regenerálódásra, mint amennyi ideig terhes voltál. Most nem a kilók a legfontosabbak, teljesen máshol vannak a prioritások
– magyarázta.
A fogyás mögött tudatosság áll, de nem kőkemény önsanyargatás. Seherezádé igyekszik odafigyelni az étkezésére: „A kajára próbálok odafigyelni. Persze van, amikor elrúgom a pöttyöst. Ha rosszabb kedvem van, vagy ha semmit nem aludtam, akkor simán elcsábulok. Ilyenkor jöhet a fagyi meg a pizza. De a gyakorlatban azért egy ilyen balanszot próbálok tartani, 80-100%-ban odafigyelek” – árulta el.
A mozgás is az élete része maradt: „Itthonra vettem kézisúlyokat még a terhességem alatt. Hétvégén, ha van segítségünk, elmegyünk squasholni, teniszezni a férjemmel vagy bringázni. Most már voltunk kétszer túrázni is a fiunkkal. Igazából ennyit tudok tenni.”
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