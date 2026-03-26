Súlyos beteg lett VV Seherezádé kisbabája: Kórházban tölti napjait a család

VV Seherezádé várandóssága után több aggasztó problémával is szembeszállt, köztük a szülés utáni depresszióval és azzal, hogy kisbabája kólikás lett, azaz rettenetes hasfájás gyötörte. Mikor már azt hitte az édesanya, hogy minden a helyére került, akkor megtörtént a legrosszabb. Az egykori Való Világ sztár gyermeke kórházba került.

VV Seherezádé gyermeke súlyos vírussal küzd, ami miatt kórházban töltötték az éjszakát (Fotó: MW)

VV Seherezádé kisfia kórházba került

Kultsár Vivien Seherezádé hajnalban Instagram-oldalán tudatta követőivel, hogy rettenetes napok állnak mögöttük, ugyanis gyermekét egy rémes vírus kínozza, melynek következtében kórházba került.

Köszönjük a rengeteg levelet, és hogy így aggódtatok a kis manóért. A kórházban éjszakáztunk. Manóka kihányta a lelkét is egy gonosz vírus miatt. A kiszáradás kockázata miatt megfigyelés alatt voltunk, úgy néz ki, hogy most már minden stabil

– írta az aggódó édesanya.

Szerencsére VV Sehi és gyermeke már hazatértek a kórházból, a kis Liam Noah állapota azonban még nem tökéletes. A Való Világ 5. szériájának sztárja újabb helyzetjelentést adott közösségi oldalán, melyben ezt írta: „Manóka jobban van, de nincs valami jó kedve és étvágya sem... nagyon érzékeny a gyomra és küzdős a nap.”

Kultsár Vivien Seherezádé gyermeke kórházban töltötte az éjszakát (Fotó: Instagram/Kultsár Vivien Seherezádé)

Retteg az éjszakától

Úgy tűnik, a napok óta tartó stressz és rengeteg aggódás VV Seherezádé egészségére is ráment, az édesanya ugyanis egyre rosszabbul érzi magát. Elmondása szerint retteg az éjszakától, követőitől pedig sűrűn elnézést kért, amiért nem tudott válaszolni az üzenetekre.

Sajnos én is egyre rosszabbul vagyok... nagyon félek az éjszakától. Ne haragudjatok, hogy nem tudok válaszolni a kérdésekre és az üzenetekre

– írta a sztáranyuka.

VV Sehi követői osztoznak az aggodalmában, sok erőt és kitartást kívánnak a családnak, valamint reménykednek, hogy pusztán egy vírusfertőzésről van szó és nem egy komoly betegségről.