A Való Világ sztárja zokogva mesélt kisfia állapotáról: „Traumatizáló élmény volt”

A fiatal édesanya, VV Seherezádé, azaz Kultsár Vivien Seherezádé tavaly augusztus óta minden idejét a kisfiának szenteli, ám az elmúlt időszak nem volt felhőtlen. A szülés utáni depresszió és a kisfia kínzó hasfájása után most egy újabb, minden eddiginél súlyosabb megpróbáltatással kellett szembenézniük. Egy ártatlannak tűnő gyerekkori barátkozás végződött drámával, amikor Noah elkapott egy brutális hányós vírust.

VV Seherezádé férje, Norbi is elkapta kisfia betegségét (Fotó: archív/hot! magazin)

VV Seherezádé az átélt borzalmakról

A sztáranyuka a Borsnak adott exkluzív interjújában mesélt az átélt borzalmakról, és elmondta, a tehetetlenség érzése teljesen felemésztette.

Ez az első éjszakai kórházi menet traumatizáló élmény volt. Elkapott egy vírust egy kis barátjától, aki előtte a Heim Pál kórházban volt. Egy nagyon durva hányós vírusról volt szó, és egy-két óra leforgása alatt már hússzor hányt, minden kijött belőle és hát elég rémisztő volt így látni.

Bár a kórházban szerencsére hamar stabilizálták a pici állapotát, a kálvária ezzel nem ért véget. Ahogy a dominók, úgy dőlt ki a család összes tagja egymás után. Seherezádé elárulta, hogy amint Noah kicsit jobban lett, őt és párját is ledöntötte a lábáról a betegség, méghozzá olyan erővel, hogy szó szerint a mosdóig sem tudtak elmenni. Csak a szerencsén múlt, hogy nem egyszerre voltak a legrosszabb állapotban, különben képtelenek lettek volna ellátni a lábadozó kisfiukat.

Szóval, mint a domino, úgy dőltünk ki, és a legdurvább nap pont egy nap különbséggel volt, így váltottuk egymást. Nem is tudom, hogyha pont egyszerre történt volna, azt se tudom, hogy hoztuk volna le ezt egyébként, mert szó szerint nem tudtunk felállni a mosdó mellől. Szóval kemény volt ez a gyerekvírus, de túl vagyunk rajta, hála jó Istennek, azóta minden rendben van! Azóta nagyon egészséges a kismanó, nagyon szépen fejlődik.

Bár a víruson már túl vannak, a pihenés továbbra is csak távoli álom marad a sztármami számára. Noah ugyanis éppen a legintenzívebb fejlődési szakaszba lépett, ami újabb álmatlan éjszakákat hozott.

Az egykori Való Világ szereplő, Seherezádé kisfiával az első kórházi élményüket élték át (Fotó: hot! magazin archív)

Seherezádé kisfia, Noah nagyon anyás lett

Most a nyolc hónapos alvásregresszió van, valamint beköszöntött a szeparációs szorongás is, és még négy foga is kibújt felül. Szóval ez így mind azt a helyzetet teremtette, hogy nem nagyon alszunk megint éjszaka, tízszer ébred, ami elég megterhelő, de hát most ez megint egy ilyen periódus.

A helyzetet tovább nehezíti, hogy a kisfiú jelenleg senki mást nem fogad el, csak az édesanyját. Seherezádé bevallotta, hogy még a párja sem tud segíteni a kritikus pillanatokban, mert Noah ragaszkodása az egekbe szökött.