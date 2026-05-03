"Így lesz teljes minden!" – újabb esküvőre készül Kulcsár Edina

Kulcsár Edina és G.w.M házasságkötése körül az első perctől kezdve rengeteg volt a kérdőjel, hiszen a szűk körű ceremóniáról több fontos családtag is hiányzott. A pár már akkor megígérte, hogy amint teljessé válik a családjuk, bepótolják az elmaradt ünneplést, a kis Dion érkezésével pedig úgy tűnik, eljött a nagy elhatározás ideje. Az egykori szépségkirálynő a minap az Instagram-oldalán válaszolt a kíváncsi rajongók kérdéseire, ami az esküvőjét illeti.

Ezért tartja fontosnak Kulcsár Edina a templomi esküvőt

Kulcsár Edina és G.w.M már néhány rokon és barát társaságában egyszer összeházasodtak, azonban a korábbi kapcsolataikból született gyermekeik nem voltak jelen, sőt, állítólag Edina részéről csak az édesanyja és a dédije volt ott a násznépben. Az örömpár akkor azt mondta, majd tervez egy nagyobb lagzit is. Edina a minap egy Instagram kérdezz-felelekben válaszolt kővetőinek arra a kérdésre, hogy tervezik-e már az esküvőt, és azt is elárulta, miért tartja ő ezt igazándiból fontosnak.

Igen! Idén kezdjük el szervezni majd a lagzit, csak egyelőre nem tudom, hol kezdjük. Ha lenne bármilyen tippetek, szívesen fogadom!

Volt olyan rajongó, aki konkrétan arra volt kíváncsi, hogy templomi esküvőre készülnek-e, erre Edina így felelt:

Igen, ezért szeretnénk minél hamarabb megcsinálni az esküvőt. Nem a lagzit várjuk leginkább, hanem hogy Isten előtt mondjuk ki az Igent! Így lesz teljes minden!

Ezzel a módszerrel neveli gyerekeit Edina

A sztáranyuka nem csak az esküvőről, de a szülőség örömeiről és nehézségeiről is mindig nyíltan beszél, voltaképp mindenről, amire a követői kíváncsiak. Kulcsár Edina és G.w.M összesen hat gyermeket nevelnek a mozaikcsaládjukban. Két közös babájuk, Amara és Dion mellett a korábbi házasságaikból született gyermekeik is velük élnek, így a mindennapok náluk folyamatos szervezést és komoly logisztikát igényelnek. Edina ezért nemrégiben egy komoly elhatározásra jutott, és egy új nevelési módszert vezetett be, annak érdekében, hogy minden gyermekének kedvezzen egy kicsit. „Csodálatos dolog, hogy ennyi gyermekem van, de bizonyos szempontból kihívás is. Nagyon tudatosan oda kell figyeljek, hogy mindegyikkel minőségi időt töltsek (...) Megfogadtam, hogy minden gyermekemet elfogom vinni külön-külön programra, ahol kettesben tudok velük lenni, és ahol nincsen másik tesó, aki elterelhetné a figyelmem” – jelentette ki Kulcsár Edina, aki Amarával kezdte a sort, és elvitte a gellérthegyi csúszdaparkba.