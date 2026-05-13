"Egymást soha nem engedjük el teljesen" - Könnyfakasztó sorokkal búcsúzott Stohl Andrástól Kiss Kriszta

A minap érkezett a hír, hogy szakítással ért véget Stohl András párkapcsolata. A színész A Nagy Ő legutóbbi évadában talált rá párjára, Kiss Krisztára, majd ezt követően az egész ország izgatottan figyelte a szerelmük kibontakozását. Végül nemrég közösen jelentették be, hogy úgy döntöttek: elengedik egymás kezét. Ezt követően Kriszta egy érzelmes posztban búcsúzott el Stohl Andrástól.

Így búcsúzott Stohl Andrástól volt partnere

Egy időszak lezárult. Különös kezdet volt az első pillanattól kezdve — kamerák előtt, különös körülmények között. Elindult egy ismerkedés, amihez érzések csatlakoztak, elzárva a külvilágtól, nyugalomban, csak egymásra fókuszálva… majd megérkeztek a hétköznapok, velük együtt pedig a hullámok. Próbáltuk közösen meglovagolni őket, de végül nem sikerült

- kezdte a bejegyzését Instagramon Kriszta, hozzátéve, nem egy mesebeli álom lett ennek a történetük vége.

Egyszerűen belekerültünk a hétköznapokba, a való életbe, azokba a nehézségekbe és helyzetekbe, amelyek az ismerkedésünk során még háttérben maradtak. Elveszett a romantika, és a helyére akadályok kerültek. Megpróbáltuk visszavarázsolni az érzést. Talán egy ideig sikerült is… de az élethelyzetek annyira felerősítették a hullámokat, hogy ezt már együtt sajnos nem bírtuk tovább

- írta meg Kriszta, aki ezután elárulta, bár próbáltak időt adni maguknak, érezhetővé vált, hogy hosszabb távon nem tudnak kapcsolódni egymáshoz.

Mégis, ez a nyolc hónap rengeteg szép emléket hagy maga után. Olyan időszak marad ez az életemben, amire mindig emlékezni fogok. És azt hiszem, szerencsés vagyok, hogy mindezt megélhettem. Veled. Melletted. Most tovább megyünk. Nem együtt, kézen fogva, hanem külön utakon. De azt hiszem, egymást soha nem engedjük el teljesen. Soha nem akartuk bántani egymást, és soha nem akartunk ártani a másiknak. Szeretettel és tisztelettel voltunk és leszünk egymás felé, bármerre is visz minket az élet. És valahol mélyen azt érzem, hogy amíg élünk, mindig számíthatunk majd egymásra

- emelte ki Kriszta, aki zárásul megköszönte a színésznek az elmúlt hónapokat, majd mindent jót kívánt neki a jövőt illetően.