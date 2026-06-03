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"Éreztük, hogy a másik az igazi" – Király Linda elárulta: így csábította el a vőlegénye

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 03. 03:02
király lindapárkapcsolat
Az énekesnő valósággal úszik a boldogságban. Király Linda vőlegényével az első pillanattól érezték, hogy egymás személyében rátaláltak a mesebeli, igazi szerelemre.
N. V.
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Király Linda házias nőnek tartja magát a hétköznapokban, ráadásul a konyhai tevékenység igazi feltöltődést jelent számára. Főleg mióta boldog kapcsolatban él. 

Király Linda kezét márciusban kérte meg szerelme.
Király Linda és vőlegénye, Roli (Fotó: hot! magazin/Markovics Gábor)

Király Linda párjával, Rolival együtt tevékenykedik a konyhában

„A főzés nekem meditáció és kikapcsolódás egyszerre. Amióta kiderült, hogy a párom is otthonosan mozog ebben a világban, ez egy közös programmá vált nálunk” – kezdte Linda a hot!-nak.

Az egészséges életmód kiemelt helyet foglal el az énekesnő életében, és mostanra a párja is elköteleződött a tudatos táplálkozás mellett.

„A lasagnét cukkinis, ke­to­gén verzióban készítem. Ezt annyira szereti a párom, hogy legalább négyszer kellett az asztalra tennem.”

Roli Linda családjával is jó kapcsolatot ápol.
A szerelmesek harmonikus kapcsolata példaértékű (Fotó: hot! magazin/DFP)

Király Linda sugárzik a boldogságtól

Király Linda vőlegényével mindketten teljes szívvel és odaadással vannak jelen a másik életében. 

Hasonlítunk egymásra abból a szempontból, hogy mindketten odaadó emberek vagyunk. Mi tényleg teljes szívünkkel, lelkünkkel vagyunk benne ebben a kapcsolatban. Mindig azt vallottam, hogy a szerelem nem ötven-ötven százalékon működik, hanem úgy, ha mindkét fél száz százalékot ad bele

 – mesélte Király Linda énekesnő.

Az énekesnő sugárzik a boldogságtól, miközben arról mesél, hogy a közös életük úgy alakul, ahogy álmaiban elképzelte. 

„Gyönyörű kapcsolatot ápol a családommal és mindenkivel, aki fontos számomra. Rendkívül szerencsés vagyok, mert ő egy igazán családcentrikus, kedves és hatalmas szívű férfi.”

Sokan kíváncsiak arra, hogy Király Linda szerelmével mitől működnek ilyen harmonikusan, ám Linda szerint a válasz meglepően egyszerű. 

A humor és a szeretet fontos számunkra. Mindent megbeszélünk egymással, ráadásul együtt is dolgozunk az új lemezemen. A zenét illetően határozott elképzeléseim vannak, így elengedhetetlen, hogy szót értsünk egymással; ez nálunk tökéletesen működik.

Az első perctől kezdve tudták, hogy a másik az igazi.
Linda élvezi, hogy önmaga lehet vőlegénye mellett (Fotó:  hot! magazin/Markovics Gábor)

„Egyszerűen éreztük, hogy a másik az igazi”

Király Linda új párja mellett megismerte azt az oldalát, amelyet hosszú időn keresztül elrejtett a világ elől.

Sokáig zárkózott voltam, falakat húztam magam köré, és nem mertem megélni a valódi énemet. Boldog vagyok, hogy Roli mellett kimutathatom a gyermeki oldalamat is” – mondta boldogan.

Egy jó kapcsolat alapja, hogy a felek kölcsönösen építik egymást; ez a támogató dinamika az ő mindennapjaikat tökéletesen átszövi.

Élvezem, hogy puha nő lehetek mellette! Megmutatta, hogy már nem kell mindig mindent egyedül kézben tartanom vagy kontrollálnom az életem minden apró részletét

 – árulta el az énekesnő.

Sokaknál hosszú időt igényel, hogy biztosak legyenek egymásban, ám Linda szerint náluk ez az első pillanatban természetessé vált.

„Az első randin négy-öt órán keresztül beszélgettünk, és olyan volt, mintha már ezer éve ismernénk egymást. Nem volt kínos csend, hiszen minden olyan természetesen történt. Egyszerűen éreztük, hogy a másik az igazi!”

Hétfői hot! címlap feltöltés Király Linda Marics Peti Szabó Zsófi Marót Viki Zoltán Erika Tilos 2026.06.03 előtt használni!!
A frissen megjelent hot! magazinban további érdekes sztártörténeteket találsz! (Fotó: hot! magazin)


 

 

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