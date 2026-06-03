"Éreztük, hogy a másik az igazi" – Király Linda elárulta: így csábította el a vőlegénye

Király Linda házias nőnek tartja magát a hétköznapokban, ráadásul a konyhai tevékenység igazi feltöltődést jelent számára. Főleg mióta boldog kapcsolatban él.
„A főzés nekem meditáció és kikapcsolódás egyszerre. Amióta kiderült, hogy a párom is otthonosan mozog ebben a világban, ez egy közös programmá vált nálunk” – kezdte Linda a hot!-nak.
Az egészséges életmód kiemelt helyet foglal el az énekesnő életében, és mostanra a párja is elköteleződött a tudatos táplálkozás mellett.
„A lasagnét cukkinis, ketogén verzióban készítem. Ezt annyira szereti a párom, hogy legalább négyszer kellett az asztalra tennem.”
Király Linda vőlegényével mindketten teljes szívvel és odaadással vannak jelen a másik életében.
Hasonlítunk egymásra abból a szempontból, hogy mindketten odaadó emberek vagyunk. Mi tényleg teljes szívünkkel, lelkünkkel vagyunk benne ebben a kapcsolatban. Mindig azt vallottam, hogy a szerelem nem ötven-ötven százalékon működik, hanem úgy, ha mindkét fél száz százalékot ad bele
– mesélte Király Linda énekesnő.
Az énekesnő sugárzik a boldogságtól, miközben arról mesél, hogy a közös életük úgy alakul, ahogy álmaiban elképzelte.
„Gyönyörű kapcsolatot ápol a családommal és mindenkivel, aki fontos számomra. Rendkívül szerencsés vagyok, mert ő egy igazán családcentrikus, kedves és hatalmas szívű férfi.”
Sokan kíváncsiak arra, hogy Király Linda szerelmével mitől működnek ilyen harmonikusan, ám Linda szerint a válasz meglepően egyszerű.
A humor és a szeretet fontos számunkra. Mindent megbeszélünk egymással, ráadásul együtt is dolgozunk az új lemezemen. A zenét illetően határozott elképzeléseim vannak, így elengedhetetlen, hogy szót értsünk egymással; ez nálunk tökéletesen működik.
Király Linda új párja mellett megismerte azt az oldalát, amelyet hosszú időn keresztül elrejtett a világ elől.
„Sokáig zárkózott voltam, falakat húztam magam köré, és nem mertem megélni a valódi énemet. Boldog vagyok, hogy Roli mellett kimutathatom a gyermeki oldalamat is” – mondta boldogan.
Egy jó kapcsolat alapja, hogy a felek kölcsönösen építik egymást; ez a támogató dinamika az ő mindennapjaikat tökéletesen átszövi.
Élvezem, hogy puha nő lehetek mellette! Megmutatta, hogy már nem kell mindig mindent egyedül kézben tartanom vagy kontrollálnom az életem minden apró részletét
– árulta el az énekesnő.
Sokaknál hosszú időt igényel, hogy biztosak legyenek egymásban, ám Linda szerint náluk ez az első pillanatban természetessé vált.
„Az első randin négy-öt órán keresztül beszélgettünk, és olyan volt, mintha már ezer éve ismernénk egymást. Nem volt kínos csend, hiszen minden olyan természetesen történt. Egyszerűen éreztük, hogy a másik az igazi!”
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