"Éreztük, hogy a másik az igazi" – Király Linda elárulta: így csábította el a vőlegénye

Király Linda házias nőnek tartja magát a hétköznapokban, ráadásul a konyhai tevékenység igazi feltöltődést jelent számára. Főleg mióta boldog kapcsolatban él.

Király Linda és vőlegénye, Roli (Fotó: hot! magazin/Markovics Gábor)

Király Linda párjával, Rolival együtt tevékenykedik a konyhában

„A főzés nekem meditáció és kikapcsolódás egyszerre. Amióta kiderült, hogy a párom is otthonosan mozog ebben a világban, ez egy közös programmá vált nálunk” – kezdte Linda a hot!-nak.

Az egészséges életmód kiemelt helyet foglal el az énekesnő életében, és mostanra a párja is elköteleződött a tudatos táplálkozás mellett.

„A lasagnét cukkinis, ke­to­gén verzióban készítem. Ezt annyira szereti a párom, hogy legalább négyszer kellett az asztalra tennem.”

A szerelmesek harmonikus kapcsolata példaértékű (Fotó: hot! magazin/DFP)

Király Linda sugárzik a boldogságtól

Király Linda vőlegényével mindketten teljes szívvel és odaadással vannak jelen a másik életében.

Hasonlítunk egymásra abból a szempontból, hogy mindketten odaadó emberek vagyunk. Mi tényleg teljes szívünkkel, lelkünkkel vagyunk benne ebben a kapcsolatban. Mindig azt vallottam, hogy a szerelem nem ötven-ötven százalékon működik, hanem úgy, ha mindkét fél száz százalékot ad bele

– mesélte Király Linda énekesnő.

Az énekesnő sugárzik a boldogságtól, miközben arról mesél, hogy a közös életük úgy alakul, ahogy álmaiban elképzelte.

„Gyönyörű kapcsolatot ápol a családommal és mindenkivel, aki fontos számomra. Rendkívül szerencsés vagyok, mert ő egy igazán családcentrikus, kedves és hatalmas szívű férfi.”

Sokan kíváncsiak arra, hogy Király Linda szerelmével mitől működnek ilyen harmonikusan, ám Linda szerint a válasz meglepően egyszerű.

A humor és a szeretet fontos számunkra. Mindent megbeszélünk egymással, ráadásul együtt is dolgozunk az új lemezemen. A zenét illetően határozott elképzeléseim vannak, így elengedhetetlen, hogy szót értsünk egymással; ez nálunk tökéletesen működik.

Linda élvezi, hogy önmaga lehet vőlegénye mellett (Fotó: hot! magazin/Markovics Gábor)

„Egyszerűen éreztük, hogy a másik az igazi”

Király Linda új párja mellett megismerte azt az oldalát, amelyet hosszú időn keresztül elrejtett a világ elől.

„Sokáig zárkózott voltam, falakat húztam magam köré, és nem mertem megélni a valódi énemet. Boldog vagyok, hogy Roli mellett kimutathatom a gyermeki oldalamat is” – mondta boldogan.