Király Linda csak a Borsnak szólalt meg az eljegyzéséről: "Szeretném megélni a pillanatot, nagyon boldog vagyok!"

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 20. 12:33 / FRISSÍTÉS: 2026. március 20. 12:44
Megtörte a csendet az énekesnő, csak a Borsnak mesélt az eljegyzése körülményeiről. Király Linda élete legboldogabb időszakát éli.
Úgy tűnik, hogy rengeteg változás történik Király Linda életében, ugyanis nem elég, hogy egy komoly, 20 kilós fogyás után teljesen megváltozott a külseje, de a szerelmi életében is komoly fejlemények vannak: egy évvel ezelőtt szakítottak a fiatalkori szerelmével, március óta pedig új párja van a gyönyörű énekesnőnek – írta meg korábban a Bors. Új szerelme pedig nem is habozott tovább, megkérte a gyönyörű énekesnő kezét, amiről lapunknak exkluzív interjút adott Király Linda.

Király Linda gyönyörű fekete ruhában pózol, jobban néz ki mint valaha.
Király Linda megszólalt lapunknak eljegyzéséről (Fotó: Szabolcs László/hot! magazin)
  • Király Linda tavaly márciusban mondott igent egy kávéra, amiről nem is sejtette, hogy randi lesz
  • Most, egy évvel később pedig már az eljegyzésüket ünneplik párjával
  • A lánykéréssel most már mindhárom Király testvér elkelt

Király Linda eljegyzése az egész családját boldoggá tette

Linda személyesen mesélt a Bors riporterének a Glamour Women of the Year gálán. Az énekesnő a felhők felett jár a lánykérés óta:

Nagyon, nagyon boldog vagyok, tényleg

– kezdte Linda, majd megerősítette, hogy egy éve vannak együtt párjával. Lapunk arra is rákérdezett, hogy elég volt-e ennyi idő ehhez a nagy lépéshez: „Úgy látszik, ha az ember tudja, akkor tudja!” – szúrta oda Linda mosolyogva, majd így folytatta: 

Csak annyira szeretném megélni még ezt a pillanatot. Annyit elárulhatok, hogy nagyon szép volt a lánykérés, és a családomban mindenki boldog!

Két öccse után az énekesnő is elkelt, és csak úgy ragyogott a boldogságtól a gálán (Fotó: MW)

Király Linda vőlegénye az énekesnő stabil bázisa

Korábban a Bors megírta, hogy Király Linda párja egyelőre szeretne a háttérben maradni, de a híresség elárulta, hogy még sose érezte magát ennyire szeretve. Elmondása szerint párja az apró figyelmességek nagymestere, így mesélt róla: „Hosszú idő után először érzem azt, hogy lehetek sebezhető egy párkapcsolatban. Nem kell mindig tökéletesnek lennem vagy valami extrát nyújtanom a figyelemért. Nincs mellébeszélés vagy játszmázás. Ő egy stabil bázis, és így mellette én is fejlődni tudok. Ezért vannak még mindig pillangók a gyomromban, ha rágondolok.” Azt is megtudhattuk, hogy Király Linda új szerelme pár évvel idősebb nála, van köze a zenéhez, és váratlanul "csapott le" az énekesnőre: 

Elhívott egy kávéra, én azt hittem, hogy munkáról lesz szó, de randi volt. Egyből szimpatikusnak találtam...  

Király Linda
Király Lindára egy évvel ezelőtt talált rá az igazi (Fotó: Instagram/Király Linda)

Király Linda előző kapcsolatai

Linda korábban el volt jegyezve korábban is Huszka Zsombor által, de ennek már több mint tíz éve. Egy karácsonyi lánykérés történt akkor, Zsombor egy gyűrűvel lepte meg Lindát. Kettejük közül azonban inkább Zsombor tervezgette az esküvőt, Linda sosem volt az a kislány, aki a nagy napról álmodozott, barátja viszont már gyermekként kitalálta az eseményt. 

Mindenképpen nagy esküvőt szeretnék, ahol a barátok és a család is ott van, de nem zárom ki egy extrémebb egybekelés lehető­ségét sem, például a country stílusú lakodalmat

- mondta akkoriban, a képregény­rajzolóként ismert Huszka Zsombor. Ennek azonban szakítás lett a vége. Király Linda ezt követő komoly kapcsolata, gyerekkori szerelme, Simon, az amerikai zenei producer lett. Az énekesnő azonban belátta, hogy Simonnal nem működött a dolog, nem volt közös jövőjük, ezért szakítottak tavaly. Ezek után az öngyógyításra fókuszált és nem foglalkozott a magánéletével ilyen értelemben. Nem akart szerelmes lenni, de aztán máshogy alakultak a dolgok: és hát, a továbbiakat már mi is tudjuk: egy kávézásból végül eljegyzés lett.

 

