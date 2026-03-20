Király Linda csak a Borsnak szólalt meg az eljegyzéséről: "Szeretném megélni a pillanatot, nagyon boldog vagyok!"

Úgy tűnik, hogy rengeteg változás történik Király Linda életében, ugyanis nem elég, hogy egy komoly, 20 kilós fogyás után teljesen megváltozott a külseje, de a szerelmi életében is komoly fejlemények vannak: egy évvel ezelőtt szakítottak a fiatalkori szerelmével, március óta pedig új párja van a gyönyörű énekesnőnek – írta meg korábban a Bors. Új szerelme pedig nem is habozott tovább, megkérte a gyönyörű énekesnő kezét, amiről lapunknak exkluzív interjút adott Király Linda.

Király Linda megszólalt lapunknak eljegyzéséről (Fotó: Szabolcs László/hot! magazin)

Király Linda tavaly márciusban mondott igent egy kávéra, amiről nem is sejtette, hogy randi lesz

Most, egy évvel később pedig már az eljegyzésüket ünneplik párjával

A lánykéréssel most már mindhárom Király testvér elkelt

Király Linda eljegyzése az egész családját boldoggá tette

Linda személyesen mesélt a Bors riporterének a Glamour Women of the Year gálán. Az énekesnő a felhők felett jár a lánykérés óta:

Nagyon, nagyon boldog vagyok, tényleg

– kezdte Linda, majd megerősítette, hogy egy éve vannak együtt párjával. Lapunk arra is rákérdezett, hogy elég volt-e ennyi idő ehhez a nagy lépéshez: „Úgy látszik, ha az ember tudja, akkor tudja!” – szúrta oda Linda mosolyogva, majd így folytatta:

Csak annyira szeretném megélni még ezt a pillanatot. Annyit elárulhatok, hogy nagyon szép volt a lánykérés, és a családomban mindenki boldog!

Két öccse után az énekesnő is elkelt, és csak úgy ragyogott a boldogságtól a gálán (Fotó: MW)

Király Linda vőlegénye az énekesnő stabil bázisa

Korábban a Bors megírta, hogy Király Linda párja egyelőre szeretne a háttérben maradni, de a híresség elárulta, hogy még sose érezte magát ennyire szeretve. Elmondása szerint párja az apró figyelmességek nagymestere, így mesélt róla: „Hosszú idő után először érzem azt, hogy lehetek sebezhető egy párkapcsolatban. Nem kell mindig tökéletesnek lennem vagy valami extrát nyújtanom a figyelemért. Nincs mellébeszélés vagy játszmázás. Ő egy stabil bázis, és így mellette én is fejlődni tudok. Ezért vannak még mindig pillangók a gyomromban, ha rágondolok.” Azt is megtudhattuk, hogy Király Linda új szerelme pár évvel idősebb nála, van köze a zenéhez, és váratlanul "csapott le" az énekesnőre: