Több százezres arany ékszert villantott MC Hawer: a különleges karperecet egyedileg neki készítették

Koczka Géza, vagy ahogy a legtöbben ismerik, MC Hawer hatalmas rajongótáborral büszkélkedhet, közöttük bizony akadnak olyanok is, akik örömmel halmozzák el szebbnél szebb ajándékokkal. Most viszont egy arany felvásárlással, és ékszerkészítéssel foglalkozó cég még ennél is továbbment, ugyanis egy teljesen egyedi, személyesen neki készült, színarany karpereccel ajándékozták meg, amin MC Hawer neve is ott díszeleg. Most kiderítettük, mennyit érhet egy ilyen darab!

MC Hawer és Tekknő Miki rengeteg rajongóval rendelkeznek, akik sokszor ajándékokkal is meglepik őket (Fotó: Markovics Gábor)

MC Hawer Facebook-oldalán egy fotó kíséretében osztotta meg követőivel, hogy milyen mesés ereklyére tett szert nemrég. Az ajándékba kapott darabról ugyan kicsit úgy érzi, hogy talán túl hivalkodó, de mindenképpen örömmel fogja hordani a fellépéseken.

Nem tudom eldönteni, hogy ez önkifejezés, vagy önteltség… mindenesetre örömmel hordom. Köszönöm

– írta posztjában az MC Hawer és Tekknő duó rappere.

MC Hawer karperece nem olcsó darab

A mesterséges intelligencia elemzései alapján egy hasonló darab ára leginkább a súlyától és a karátszámától függ, de még egy 14 karátos aranyból készült, vésett, merev karperec is 150-300 forint közötti összegről indul. De, ha 6-10 gramm közötti a súlya, akkor még a fél millió forint körüli árat is elérheti, efelett pedig 600 ezer és 1 millió forint közé tehető az értéke. A fotó alapján MC Hawer ékszerének árcímkéje minimum 700 ezer forintra rúghat, figyelembe véve a szélességét, az egyedi gravírozást, és a feltehető tömörségét. Persze lehet ennél jóval olcsóbb is, hiszen pontos részleteket nem tudni az adott darabról, de mindenképpen egy több százezer forint értékű karperecről van szó, amiből csak ez az egyetlen készült, személyesen a mulatós sztárnak.

MC Hawer fellépésein és a hétköznapokban is szívesen visel feltűnő ékszereket (Fotó: Facebook)

MC Hawer rajong a feltűnő ékszerekért

Természetesen nem ez az egyetlen különleges darab Géza gardróbjában, ugyanis hétköznapi szettjeit, és egyedi hímzett fellépőruháját is előszeretettel dobja fel egy-egy arany karlánccal, és szép, minőségi órával. Emellett szinte sosem válik meg a messziről is jól kiszúrható kereszt-medállal ellátott aranyláncától. Így ezek mellé tökéletesen passzol majd az új szerzemény.