„Nem titok, KKevinnél kötöttem ki aznap este...” – Kiara Lord elmesélte, mi történt a csók után

Valósággal felrobbant a hazai sztárvilág, miután KKevin és Kiara Lord szenvedélyes csókja bejárta a netet, a rajongók pedig azóta is lázasan keresték a válaszokat a rejtélyes találkozóra. Nem kellett sokáig várni az igazságra: Kiara most megelégelte a pletykákat, és egyszer s mindenkorra tisztázta a helyzetet. Olyan szaftos részleteket osztott meg a nyilvánossággal, amelyek garantáltan megdöbbentik a rajongókat – végre kiderült, hol és hogyan végződött a botrányos éjszaka.

KKevin koncert után kezdett el a két híresség a szenvedélyes csókolózásba (Fotó:KKevin Instagram)

Kiara tiszta vizet öntött a pohárba: Ez történt KKevin Budapest Park koncertje után!

Kiara Lord Lakatos Levente vendégeként megtörte a csendet. A népszerű podcastban kendőzetlen őszinteséggel, pontról pontra mesélte el a fülledt éjszaka részleteit, így végre kiderült a teljes igazság arról, ki kezdeményezett, és pontosan hol ért véget a rejtélyes este.

Valójában ez a Kevinnek az ötlete volt, és én többször megkérdeztem tőle, hogy ez biztos jó ötlet? De hát akkor már messzi tájakon járt, ott már nem nagyon lehetett jobb belátásra bírni. Aztán az ő felettesei szóltak, hogy ez no go! Bár nem tudom miért, szerintem nagyobbat ment, mint a koncert, csak mondom...

– kezdte az egykori felnőttfilmes, majd azt is elárulta, hogy nem ez volt élete legjobb estéje, mivel szörnyen érezte magát.

Kiara korábban Stohl Andrással hasonló heves csókolózásba kezdett A Nagy Ő forgatása alatt (Fotó: Máté Krisztián)

Ez egy rendkívül görbe este volt, annyit azért elmondok. Leginkább ahhoz tudnám hasonlítani, mint amikor Isten elhagyja az embert! Ez nem egy rám jellemző dolog, nagyon rosszul is éreztem magam mind mentálisan, mind fizikálisan. Engem elhagyott Isten azon az estén! Én tényleg azt érzem, hogy így le lettem rántva a mélybe. És ha már ott jártam a pokolban, akkor megöleltem az ördögöt

– mesélte Kiara, aki végül lerántotta a leplet arról, hol ért véget az éjszaka: „ Nem titok, hogy Kevinnél kötöttünk ki a végén. Ezen az estén nem történt semmi a csókon kívül, azért, mert egy méltóbb időpontot kerestünk rá, aztán ez se jött össze.”

Már csak egy dolgot nem tudunk: hogy érezte magát KKevin Kiara csókja után...