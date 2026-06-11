„Eladta” a lájkokért: Így vált üzleti fogássá Horváth Éva titokzatos párja

Horváth Éva minden bizonnyal jól szórakozott azokon a feltevéseken, amik titokzatos párjáról keringtek hosszú éveken keresztül az interneten. Bőszen találgattak is a követői, ki lehet a férfi: talán egy gazdag dubai sejk vagy egy csúnya öregember, akit muszáj elrejtenie a világ elől? Nos, mint később kiderült, egyik sem. A modell végül megmutatta, ki gyermekei apja, ám ezt egy feltételhez kötötte: a YouTube-csatornájának feliratkozószámához. Mint utóbb kiderült, a meghökkentő ötlet mögött valójában maga a titokzatos pasi állt.

Horváth Éva Balin még boldogan élt párjával, ma már válik gyermekei apjától (Fotó: Bors)

Horváth Éva válása mindenkit meglepett

Horváth Éva és párja kapcsolata sokáig kész rejtély volt a nagyközönség számára. Miközben az egykori szépségkirálynő boldogan mutatta meg csodálatos kisfiait, Kristófot és Alexet, a gyermekek apja mindvégig a háttérben maradt. Mindenki azt találgatta, miért kerüli ennyire görcsösen a rivaldafényt, miközben az ország egyik ismert arcával él együtt. Néhány éve a Bors is megírta, hogy a férfi tudatosan választotta az inkognitót, Éva pedig tiszteletben tartotta ezt a döntést. Egészen addig, amíg el nem indult a modell saját YouTube-csatornája.

Nem értik meg, hogy a párom miért nem akar szerepelni velem mindenhol, ez nem megy a fejükbe

– magyarázta öt évvel ezelőtt a Life TV-n Éva.

„Eladta” a lájkokért a férfi arcát

Amikor Éva belevágott a videózásba, egy merész ígérettel robbantotta be a nézettséget. Kijelentette, hogy ha a csatornája elér egy bizonyos feliratkozási számot, akkor végre megmutatja a párját.

Megkaptam az engedélyt, hogy megmutassam a páromat. Illetve megmutassam azt a festményt, amelyiken rajta van az egész család. Ott vagyunk rajta négyen. Többek között ő is. (…) Cél, hogy elérjük a 100 ezer követőt

– mondta el a vlogjában. Sokan egyébként azt hitték, Éva kényszerítette ki a dolgot a nézettségért, ám a valóságban állítólag maga a férfi állt elő az ötlettel.

Horváth Éva motorbalesete Balin történt (Fotó: Bánkúti Sándor)

Derült égből villámcsapás: Szakított gyermekei apjával

Az egész országot megdöbbentette a hír, hogy tizenkét év után a szakítás mellett döntöttek. A médiában Horváth Éva férjeként utalnak Gáborra, ám a páros sosem házasodott össze. Erről korábban a modell beszélt, és kifejtette, hogy a papír számára nagyjából 30 éves koráig volt fontos, egy ponton túl már cikinek érezte volna a házasodást, ezért elengedte ezt a témát. Az egykori szépségkirálynő a minap az RTL Reggeli műsorában vallott őszintén a válságukról. Mint mondta, a problémák már korábban is jelen voltak a kapcsolatukban, ám brutális motorbalesete, és az azt követő embertelen időszak döfte a végső tőrt a kapcsolatukba.

A párkapcsolatom már előtte sem működött jól, aztán ez a baleset végül el is határozta, szerintem ez volt a vége

– nyilatkozta Éva a műsorban, aki új könyvében azt írta: készen áll arra, hogy független, erős édesanyaként teljesen új alapokra helyezze az életét.