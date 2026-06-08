Mi lesz vele? Egy autó áráért műtik meg a Hip Hop Boyz sztárját

A kilencvenes évek legnépszerűbb magyar fiúcsapata, a Hip Hop Boyz tinilányok ezreinek szívét rabolta el fülbemászó slágereivel. A trió egyik legmeghatározóbb alakja, Kalocsai Krisztián – akit az ország csak O.G. Duck néven ismert meg – mindig is híres volt az energikus fellépéseiről. A népszerű zenész az utóbbi időben kissé visszavonult a nyilvánosság elől, ám most eljött az idő, hogy nyíltan és őszintén kitálaljon a magánéletét érintő legfrissebb fejleményekről.
Krisztián elárulta, hogy a fogaival kapcsolatos problémák végre a megoldás útjára léptek, ugyanis egy komoly külföldi klinika tulajdonosával kötött megállapodást.
Úgy néz ki, hogy már csak a papírokat kell aláírni. Úgyhogy lehet, már jövő héten kés alá is fekszem. Most már csak azt várom, hogy a fogászati beavatkozás megtörténjen, aztán mikor majd tudok beszélni, megyek is a stúdióba, hogy felvegyem az új dalom
– nyilatkozta lelkesen az énekes. A 30 éve stabilan működő magyar családi vállalkozás vezetőjével már az első találkozáskor azonnal megtalálták a közös hangot, így a kölcsönös szimpátiának köszönhetően hamar felpörögtek az események. A beavatkozás azonban nem lesz fáklyásmenet, Krisztiánnak komoly fájdalmakkal és nehézségekkel kell majd szembenéznie a következő hetekben. Krisztián persze azt sem titkolja, hogy a minőségnek megkérik az árát:
„Egy kicsit izgatott vagyok már, hogy milyenek lesznek a fogaim, hogy mennyit fogok szenvedni, mennyire fog fájni. Ugye ez egy elég nagy beavatkozás lesz, mert csontot kell pótolni. Ez nem a legolcsóbb megoldás, de vállalta a klinika, ha már csináljuk, akkor legyen olyan, amit büszkén vállalunk. Azért ez egy autó ára lesz.”
Az énekes elszántsága példaértékű, hiszen a fájdalmas műtét után azonnal szeretne a megújulásra koncentrálni. Elmondása szerint elérkezett az a pont, amikor végre saját magát kell az első helyre tennie.
„Egy kicsit most saját magammal szeretnék törődni” – vallotta be őszintén Krisztián, aki a felépülése után azonnal gőzerővel veti bele magát a munkába. A tervek között nemcsak a fizikai megújulás szerepel, hanem egy hatalmas zenei durranás is, amit egy egészen elképesztő helyszínen szeretne bemutatni a nagyközönségnek.
Nagyon szeretném augusztus 20-ra felvenni, mert jó lenne ezt ott a Parlament előtt lenyomni. De ez most még csak álom, először a nótát kell elkészíteni
– tette hozzá csillogó szemmel. A rajongók már most tűkön ülve várják az új slágert, ami a vadonatúj külsővel párosulva garantáltan letarolja majd a hazai slágerlistákat.
Ha valaki azt hinné, hogy az új dal és a fogászati műtét kimeríti a zenész energiáit, az hatalmasat téved. Krisztián ugyanis egy egészen elképesztő televíziós koncepcióval készül az idei év második felére. Augusztustól egy olyan egyedülálló főzőműsort indít el, amely a mai világban rendkívül aktuális és égető témákat feszeget majd. A fenntarthatóság és az egészség áll majd a középpontban, de mindezt a tőle megszokott szórakoztató formában tálalja.
Augusztustól el akarok indítani egy főzőműsort, ahol egészséges, fenntartható táplálkozás lesz a téma. Mellette egy kis showműsor, meghívott vendégekkel, közös főzéssel. Egy ilyen koncepciót már kitaláltam. Ezt kell még összerakni, és akkor szerintem augusztusban elkezdjük forgatni
– mesélte a részleteket. A műsor címe rendkívül beszédes és figyelemfelkeltő lesz: „Egy Hip-Hop Boy konyhája”. Krisztián tervei szerint a formátum heti rendszerességgel jelenik majd új epizódokkal, így a nézők rendszeresen nyomon követhetik gasztronómiai kalandozásait. A projekt ráadásul egy nagyon hasznos társadalmi üzenetet is hordoz magában, ami a pazarlás ellen küzd.
„És akarok egy háziasszony képzős rovatot is csinálni, ahol azt mutatom meg, hogy maradék élelmiszerekből hogyan tudunk új ételeket létrehozni. És ezzel kapcsolatban pedig decemberben piacra tervezek dobni egy könyvet, aminek pedig az lesz a címe, hogy a Gasztroentitások kézikönyve” – árulta el a hírt.
A decemberben érkező kötet garantáltan felrázza majd a hazai könyvpiacot, hiszen Krisztián szakít minden eddigi hagyománnyal és klisével. Nem egy unalmas receptgyűjteményről van szó, hanem egy igazi művészeti alkotásról, amely a modern technológiát ötvözi a klasszikus irodalommal.
Mint a címe is mutatja, ez abszolút nem egy hagyományos szakácskönyv lesz. Lesz benne 30 darab recept, de mind egy-egy verssel, vagy egy-egy apró prózai művel kerül a lapokra, illetve egy virtuális AI kontentet is szeretnék beletenni, ahol minden egyes recepthez lesz egy virtuális műalkotás is
– avatta be lapunkat a részletekbe a művész. Az olvasók így egy teljesen egyedi, interaktív élményt kapnak majd a kezükbe a téli időszakban. Úgy tűnik, a Hip Hop Boyz sztárja nemcsak a mosolyát, de az egész karrierjét is teljesen új alapokra helyezi, a rajongók pedig egy igazi sikersztorinak lehetnek szemtanúi az elkövetkező hónapokban.
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