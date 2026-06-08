Mi lesz vele? Egy autó áráért műtik meg a Hip Hop Boyz sztárját

A kilencvenes évek legnépszerűbb magyar fiúcsapata, a Hip Hop Boyz tinilányok ezreinek szívét rabolta el fülbemászó slágereivel. A trió egyik legmeghatározóbb alakja, Kalocsai Krisztián – akit az ország csak O.G. Duck néven ismert meg – mindig is híres volt az energikus fellépéseiről. A népszerű zenész az utóbbi időben kissé visszavonult a nyilvánosság elől, ám most eljött az idő, hogy nyíltan és őszintén kitálaljon a magánéletét érintő legfrissebb fejleményekről.

Kés alá fekszik a Hip Hop Boyz rappere (Fotó: MW)

A Hip Hop Boyz egykori sztárja méregdrága műtétre készül

Krisztián elárulta, hogy a fogaival kapcsolatos problémák végre a megoldás útjára léptek, ugyanis egy komoly külföldi klinika tulajdonosával kötött megállapodást.

Úgy néz ki, hogy már csak a papírokat kell aláírni. Úgyhogy lehet, már jövő héten kés alá is fekszem. Most már csak azt várom, hogy a fogászati beavatkozás megtörténjen, aztán mikor majd tudok beszélni, megyek is a stúdióba, hogy felvegyem az új dalom

– nyilatkozta lelkesen az énekes. A 30 éve stabilan működő magyar családi vállalkozás vezetőjével már az első találkozáskor azonnal megtalálták a közös hangot, így a kölcsönös szimpátiának köszönhetően hamar felpörögtek az események. A beavatkozás azonban nem lesz fáklyásmenet, Krisztiánnak komoly fájdalmakkal és nehézségekkel kell majd szembenéznie a következő hetekben. Krisztián persze azt sem titkolja, hogy a minőségnek megkérik az árát:

„Egy kicsit izgatott vagyok már, hogy milyenek lesznek a fogaim, hogy mennyit fogok szenvedni, mennyire fog fájni. Ugye ez egy elég nagy beavatkozás lesz, mert csontot kell pótolni. Ez nem a legolcsóbb megoldás, de vállalta a klinika, ha már csináljuk, akkor legyen olyan, amit büszkén vállalunk. Azért ez egy autó ára lesz.”

A Hip Hop Boyz együttesből megismert O.G. Duck a Parlament előtt akar zenélni (Fotó: MW)

Titkos álmok és a Parlament

Az énekes elszántsága példaértékű, hiszen a fájdalmas műtét után azonnal szeretne a megújulásra koncentrálni. Elmondása szerint elérkezett az a pont, amikor végre saját magát kell az első helyre tennie.

„Egy kicsit most saját magammal szeretnék törődni” – vallotta be őszintén Krisztián, aki a felépülése után azonnal gőzerővel veti bele magát a munkába. A tervek között nemcsak a fizikai megújulás szerepel, hanem egy hatalmas zenei durranás is, amit egy egészen elképesztő helyszínen szeretne bemutatni a nagyközönségnek.

Nagyon szeretném augusztus 20-ra felvenni, mert jó lenne ezt ott a Parlament előtt lenyomni. De ez most még csak álom, először a nótát kell elkészíteni

– tette hozzá csillogó szemmel. A rajongók már most tűkön ülve várják az új slágert, ami a vadonatúj külsővel párosulva garantáltan letarolja majd a hazai slágerlistákat.