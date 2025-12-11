A Hip Hop Boyz sztárja, O.G. Duck végre révbe ért: Laár Andrással együtt egy tanyán kezdett új életet

A 90-es évek ikonikus fiúcsapata, a Hip Hop Boyz generációk számára jelentette a könnyed, slágeres pop korszakát. A csapat tagjai közül O.G. Duck, polgári nevén Kalocsai Krisztián különösen izgalmas utat járt be az elmúlt években. Az egykori popsztár ma már másfajta zenékkel, rituálékkal, és teljesen más életstílussal éli hétköznapjait, Laár Andrással az oldalán. Most pedig kiderült: elképesztő vándorló élet után egy különleges tanyán telepedtek le – és imádják.

Kalocsai Krisztián Hip Hop Boyz tagként vált ismerté, és a mai napig alkot (Fotó: Saját/ Kalocsai Krisztián)

A Hip Hop Boyz-sztár egy puszta közepén: elkezdődött az új fejezet

Nehéz elképzelni, hogyan lehet tizenkétszer költözni egyetlen év alatt, de O.G. Duck és Laár András pontosan ezen ment keresztül. A zenész szerint ez az időszak tele volt kihívásokkal, pakolással, útkereséssel és rengeteg alkalmazkodással. A végére azonban olyan helyre érkeztek, ahol végre úgy érzik, megpihenhetnek. Egy erdőkkel ölelt pusztai rezervátumba, ahol tűzzel fűtenek, sparhelten főznek, és minden este a naplementében gyönyörködnek.

Semmivel nem sietünk, vannak dolgaink, most így belaktuk magunkat a tanyán, mert most már itt vagyunk, Izsák mellett, itt a pusztában nézem a naplementét. De úgy, hogy közbe egy erdőben vagyunk. Tehát a puszta közepén van egy nyírfaerdő, és abban több ház, ez egy ilyen kis elvonuló hely, és most ide költöztünk be végre.

A leírás alapján olyan helyről van szó, amit ma sokan „léleküdítő luxusként” emlegetnének. A természet közelsége, a csend és a teljes elszigeteltség igazi terápiává vált számukra.

Vidéki idill, nulla rezsi – így élnek most

A vidéki élet nemcsak nyugalmat, hanem meglepő gazdasági szabadságot is hozott nekik. A tűzifával fűtés, a sparhelten főzés és a fenntartható életmód egyre inkább alapvetéssé vált számukra. O.G. Duck szerint az egész hely olyan, mintha visszaléptek volna az időben, de a lehető legjobb értelemben.

Figyelj, már nem kerül pénzbe, tehát ha fűteni akarok, megfogom a fát, beteszem a kályhába, tök jó kajákat csinálunk, sparheltbe, hagyományos nagy cserépkályha – egyébként lehet, hogy majd ilyen kis karácsonyi főzős videót is készítünk. Nagyon jó, hogy itt vagyunk egy nyugodt helyen.

A főzés és a fűtés szinte szertartássá vált, a zenészek pedig egyre több videós tartalmat is terveznek, hogy megmutassák ezt a különleges életformát.