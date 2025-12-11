A Hip Hop Boyz sztárja, O.G. Duck végre révbe ért: Laár Andrással együtt egy tanyán kezdett új életet

A 90-es évek ikonikus fiúcsapata, a Hip Hop Boyz generációk számára jelentette a könnyed, slágeres pop korszakát. A csapat tagjai közül O.G. Duck, polgári nevén Kalocsai Krisztián különösen izgalmas utat járt be az elmúlt években. Az egykori popsztár ma már másfajta zenékkel, rituálékkal, és teljesen más életstílussal éli hétköznapjait, Laár Andrással az oldalán. Most pedig kiderült: elképesztő vándorló élet után egy különleges tanyán telepedtek le – és imádják.
Nehéz elképzelni, hogyan lehet tizenkétszer költözni egyetlen év alatt, de O.G. Duck és Laár András pontosan ezen ment keresztül. A zenész szerint ez az időszak tele volt kihívásokkal, pakolással, útkereséssel és rengeteg alkalmazkodással. A végére azonban olyan helyre érkeztek, ahol végre úgy érzik, megpihenhetnek. Egy erdőkkel ölelt pusztai rezervátumba, ahol tűzzel fűtenek, sparhelten főznek, és minden este a naplementében gyönyörködnek.
Semmivel nem sietünk, vannak dolgaink, most így belaktuk magunkat a tanyán, mert most már itt vagyunk, Izsák mellett, itt a pusztában nézem a naplementét. De úgy, hogy közbe egy erdőben vagyunk. Tehát a puszta közepén van egy nyírfaerdő, és abban több ház, ez egy ilyen kis elvonuló hely, és most ide költöztünk be végre.
A leírás alapján olyan helyről van szó, amit ma sokan „léleküdítő luxusként” emlegetnének. A természet közelsége, a csend és a teljes elszigeteltség igazi terápiává vált számukra.
A vidéki élet nemcsak nyugalmat, hanem meglepő gazdasági szabadságot is hozott nekik. A tűzifával fűtés, a sparhelten főzés és a fenntartható életmód egyre inkább alapvetéssé vált számukra. O.G. Duck szerint az egész hely olyan, mintha visszaléptek volna az időben, de a lehető legjobb értelemben.
Figyelj, már nem kerül pénzbe, tehát ha fűteni akarok, megfogom a fát, beteszem a kályhába, tök jó kajákat csinálunk, sparheltbe, hagyományos nagy cserépkályha – egyébként lehet, hogy majd ilyen kis karácsonyi főzős videót is készítünk. Nagyon jó, hogy itt vagyunk egy nyugodt helyen.
A főzés és a fűtés szinte szertartássá vált, a zenészek pedig egyre több videós tartalmat is terveznek, hogy megmutassák ezt a különleges életformát.
A történet legmeghökkentőbb része mégis a költözéssorozat, ami szinte a nomád élet szintjére emelkedett. A rengeteg pakolás, az állandó úton levés és a folyamatos alkalmazkodás miatt most különösen értékelik a stabilitást. Kiderült, a házban 15 ágy is van, hiszen sosem lehetett tudni, épp mikor lesz egy kis tűz melletti party:
15 ágyunk van, külön helységekben, úgyhogy itt nagyon nagy menőség van most. Persze kicsit fáradtak is vagyunk, sok volt a költözés, amióta Andrással mozgunk, azóta költözünk úgy 8-szor. Egyébként az elmúlt egy évben 12-szer, úgyhogy az elmúlt időszak arról szólt, hogy ugye az országból összeszedjük a cuccainkat, egy kis Puntóval.
Most viszont már mindent maguk mögött hagyhattak, és végre rendezetten élhetik a napjaikat.
Akik ismerik Laár Andrást, tudják, hogy nála a kor tényleg csak egy szám: kreativitása, energiája és életkedve változatlan. O.G. Duck szerint András egyszerűen megállíthatatlan — ír, zenél, tanít, szertartásokat vezet. Kettejük közös alkotóereje pedig most, a nyugalomban, még erősebben szárnyal.
Tele vagyunk tervekkel, András nagyon jól érzi magát, tehát a világ legvagányabb 70 évese, egyébként semmiféle öreges feelinget nem érzek benne, tevékeny, írja a dalokat, csinálja a szertartásokat, éneklünk, én handpan-en tanulgatok, tehát tök jó.
Úgy tűnik, a pusztai lét nemcsak nyugalmat, hanem új kreatív korszakot is hozott számukra.
A Hip Hop Boyz egykori sztárja és Laár András most először érzik úgy, hogy minden a helyére került. Az elmúlt év őrületes vándorlásai után egy olyan kis rezervátumba érkeztek, ahol béke, inspiráció és új lehetőségek várják őket – és ők minden pillanatát élvezik.
