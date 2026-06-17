Győrfi Pál: „Most még szívesen vannak velünk a gyerekek”

Négy gyermek édesapja Győrfi Pál. Közülük hárman kamaszok, míg a legnagyobb, Dani már felnőtt, aki a saját életét éli. A sármos édesapa igyekszik minden pillanatot kihasználni, és a lehető legtöbb időt tölteni Ádámmal, Alízzal és Lillával.

Győrfi Pál huszonöt évig dolgozott az Országos Mentőszolgálatnál

Fotó: Ladóczki Balázs / hot! magazin

Már a nyarat tervezem, hiszen van négy gyermekem, egy feleségem, egy kutyusunk és három teknősünk, így nagyon fontosnak tartom, hogy addig, amíg lehet, minőségi időt töltsünk együtt

– kezdte Pál a hot!-nak.

„Érzem, hogy felgyorsult körülöttem az idő, és sokat gondolkodom azon is, vajon ki tudja, hány olyan közös nyarunk lehet még, amit a gyerekek velünk szeretnének eltölteni. Ki akarom élvezni a közösen eltöltött idő minden egyes pillanatát. Szerencsénk van, hiszen most még szívesen vannak velünk a gyerekek, ezért is tervezünk egy nagyobb balatoni kiruccanást, de ha csak együtt vagyunk otthon, az is óriási, és azt is nagyon élvezzük.”

Győrfi Pál: „Mindig minden perc számít”

Tavaly egy ország hallgatta csodálattal a bátor kisfiú, Medárd történetét, aki cukorbeteg édesanyja számára kért segítséget.

A legsürgősebb esetekben mindig minden perc számít, ezért is nagyon fontos, hogy aki ott van, az merjen segíteni

– magyarázta Győrfi Pál.

„Medárd példája most még inkább rávilágított arra, hogy mennyire fontos az, hogy tudjunk és merjünk segítséget kérni. Bízunk abban, hogy ma már egyre több családban beszédtéma lett, hogy miért fontos, hogy segítségkéréskor be tudjuk mondani a címet, el tudjuk mondani, hogy mi a baj. Ez egy olyan élethelyzet, ami ugyanakkor sok felnőtt számára is nagyon nagy megpróbáltatást és kihívást jelent.”

Győrfi Pál fia, Dániel számára nem ismeretlen rivaldafény, szerepelt a Dancing with the Stars showműsorban

Fotó: KUNOS ATTILA / hot! magazin

A legszörnyűbb dolog a világon

Győrfi huszonöt évig dolgozott az Országos Mentőszolgálatnál. Olyan hivatást választott, ahol sok szörnyűséggel találkozott. Azt mondja, a szakmájában az a legnehezebb, amikor azzal szembesül, hogy gyerekek is vannak az áldozatok között.

„Mindig azok a legszörnyűbb esetek, amikor sok embert érint a baleset. Ott voltam Balatonkeresztúron, ahol egy turistabusz borult fel, és ahol sokan meghaltak, köztük gyerekek is. Ez a legszörnyűbb a világon, ami csak megtörténhet. A siófoki vonat és autóbusz-szerencsétlenséget, valamint a Hableány katasztrófáját szintén nehéz elfelejteni. Ezek mind-mind szörnyű helyzetek voltak, amiket nagyon nehéz volt feldolgozni” – mesélte.