Hősök a pályaudvaron: egy orvostanhallgató és egy szabadnapos mentős mentett életet

A felhívást meghallva egy orvostanhallgató és Albert Tamás, az Országos Mentőszolgálat sajószentpéteri dolgozója – aki éppen a szabadnapját töltötte – azonnal a nő segítségére sietett. Miután megállapították, hogy a beteg nem lélegzik megfelelően, haladéktalanul megkezdték az újraélesztést, és a pályaudvaron elhelyezett félautomata defibrillátort is bevetették.
Közben a mentésirányítás mentőmotort, mentőautót és esetkocsit is a helyszínre küldött. A kiérkező mentősök emelt szinten folytatták az életmentést, és összehangolt csapatmunkával küzdöttek tovább a nő életéért. Az időben megkezdett segítségnyújtás végül meghozta az eredményt: a nő keringése visszatért.
A mentők stabil állapotban szállították kórházba, ahol tovább folytatódhatott az ellátása – közölte az OMSZ bejegyzésében.
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