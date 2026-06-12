Hősök a pályaudvaron: egy orvostanhallgató és egy szabadnapos mentős mentett életet

A felhívást meghallva egy orvostanhallgató és Albert Tamás, az Országos Mentőszolgálat sajószentpéteri dolgozója – aki éppen a szabadnapját töltötte – azonnal a nő segítségére sietett. Miután megállapították, hogy a beteg nem lélegzik megfelelően, haladéktalanul megkezdték az újraélesztést, és a pályaudvaron elhelyezett félautomata defibrillátort is bevetették.

Az állomás dolgozói azonnal riasztották a mentőket Fotó: KLAUDIA RADECKA / AFP

Közben a mentésirányítás mentőmotort, mentőautót és esetkocsit is a helyszínre küldött. A kiérkező mentősök emelt szinten folytatták az életmentést, és összehangolt csapatmunkával küzdöttek tovább a nő életéért. Az időben megkezdett segítségnyújtás végül meghozta az eredményt: a nő keringése visszatért.

A mentők stabil állapotban szállították kórházba, ahol tovább folytatódhatott az ellátása – közölte az OMSZ bejegyzésében.