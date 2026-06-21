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Sokkoló kijelentést tett a gyerekeiről G.w.M! Teljesen levetkőzte a keményfiús imázst

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors G.w.M
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 21. 15:00
G.w.M gyerekeapaságKulcsár Edina
Az év legmeghatóbb ünnepe alkalmából teljesen háttérbe szorult a hazai zenei élet fenegyerekének kemény, fuxos és vagány imázsa, hogy átadja a helyét a tiszta szeretetnek. Apák napja alkalmából G.w.M is megszólalt, és elárulta, milyen elvek szerint neveli a gyermekeit, és mit jelent számára valójában a szülőség.

Varga Márk, azaz G.w.M számára a család szent és sérthetetlen. A népszerű rapper egy bababoltból jelentkezett be a gyermekeivel, és az ünnep kapcsán mély, elgondolkodtató üzenetet fogalmazott meg a követőinek. 

G.w.M olyan példakép szeretne lenni, akire felnéznek a gyerekei.
 Kulcsár Edina és G.w.M gondolkodnak a következő babán is (Fotó: Instagram)

G.w.M gyermekei a mindent jelentik neki

A büszke édesapa nemcsak a legbelső érzéseit osztotta meg, de határozott véleményt formált a hagyományos értékekről és a jövőjéről is.

„Sziasztok gyerekek! Eljöttem a babáimmal és hihetetlenül megy az idő. Amarám nemrég betöltötte a 3 éves kort...” – kezdte közvetlenül G.w.M TikTok videójában, rácsodálkozva arra, milyen gyorsan repülnek az évek. A rapper azonnal tisztázott egy fontos kérdést is a jövőjével kapcsolatban: „A világon továbbra sem költöznék el sehova. Imádon Magyarországot és szerintem ritka jó szülőnek lenni. Minden fiatal felnőttet szeretnék arra bátorítani, hogy mihamarabb legyetek édesapák.

@gwmmusic_official Rohan az idő, de az apaságtól jobb dolog nincs… 🙏🏽❤️‍🔥 #fy #nekedbe #foryou #gwm #nekedbelegyen ♬ eredeti hang - GWMMUSIC_OFFICIAL

Kulcsár Edina férje szerint fontos a hagyományos apakép

Márk szerint a mai világban különösen felértékelődött az a minta, amit ő is képvisel, és büszke arra, hogy itthon ezt még meg lehet élni.

Szerintem az apaságtól szebb dolog nincs, és az pedig különösen jó, hogy Magyarországon még vannak ezek a hagyományos apaképek. Én azt gondolom, hogy a férfinak a legfontosabb dolga az az, hogy a családját megfelelően kormányozza, biztonságot nyújtson a családjának, és próbálok aszerint élni, hogy példa legyek a gyermekeimnek.

A rapper kiemelte, hogy ezeket az elveket nem most találta ki, hanem szilárd alapokon nyugvó, családi örökségről van szó. 

Gyerekkorom óta azt gondolom, az az apa dolga, hogy megvédje a családját, és megteremtse a kellő egzisztenciát és biztonságot a gyermekei számára.

 – tette hozzá határozottan.

„Itt fognak a föld alá letenni”

Bár a hazai sztárvilágban sokan kacsintgatnak külföld felé, G.w.M leszögezte, hogy az ő szíve örökre a hazájához köti, és a gyermekeinek is itthon akar jövőt építeni. „Szóval én tényleg nagyon hálás vagyok a gyermekeimért és továbbra sem mentem sehova. Magyarországon nevelem a gyerekeimet, és engem itt is fogtok a föld alá letenni. Szerintem az apaság a világ egyik legjobb dolga.

 

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