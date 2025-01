„Szívemben örökké élni fogsz, amíg élek!” – Szívszorító szavakkal emlékeznek barátai Gesztesi Károlyra

Öt évvel ezelőtt hunyt el tragikus hirtelenséggel Gesztesi Károly. Rá emlékezünk.

Öt évvel ezelőtt hunyt el Gesztesi Károly - Fotó: archív / hot magazin

Kerekes József Gesztesi Károly szinkrontársa

A Shrek miatt a hangjuk elválaszthatatlan, hiszen a művész szólaltatta meg magyarul Gesztesi og­ré­ja mellett Szamár karakterét. De munkán kívül is jól ismerte egymást Gesztesi Károly és Kerekes József.

– Amikor ön felhívott, és kimondta Tobi nevét, összeszorult a torkom.

Nemcsak a szakma, hanem a magánélet is hullámokban összekötött bennünket.

– Máté születésekor azon a településen éltek, ahol én most is, sokszor találkoztunk. Párhuzamosan éltük az életünket; előfordult, hogy nem együtt mentünk nyaralni, de összefutottunk a nyaralóhelyen – mesélte a Jászai Mari-díjas színművész.

Az animációs film azért sokszor összehozta őket, rengeteget jártak együtt közönségtalálkozókra is.

– Olyankor, mindenki legnagyobb örömére, de egyébként bármikor, amikor személyesen találkoztunk, úgy szólított: „Szamár! Szamár!” – utánozta hihetetlenül Gesztesi Károly orgánumát a kollégája. – Persze a legnagyobb kedvesség hangján. Nagy lelkű, jószívű, tehetséges… fantasztikus muki volt! Nehéz erről beszélni, mert nagyon hiányzik – zárta gondolatait Kerekes József.

Kerekes József jó kapcsolatot ápolt Gesztesivel - Fotó: Markovics Gábor / hot magazin

Vastag Tamás: Gesztesi mindenkit megnevettetett

Gesztesi Károly halálát követően – némi gondolkodás után – Vastag Tamás vette át a színész szerepét A miniszter félrelép című darabban. Előtte is játszottak már együtt, és nemcsak kollégák, hanem barátok is voltak.

– Mindig ő volt a társaság középpontja; nagy mókamester volt, mindenkit megnevettetett. Ha meglátott egy zongorát, azonnal leült mellé, és szórakoztatni kezdett. Előfordult, hogy vidéken játszottunk, és befelé menet észrevette, hogy a hely előterében áll egy hangszer. Két felvonás között ahelyett, hogy pihent volna, kiment szórakoztatni a nézőket. De akadt olyan is, hogy ha a szerep engedte, valamelyik szinkronszerepében szólt ki a publikumnak – mesélte Tamás, aki azt is elárulta, hogy sokszor folytattak komolyabb, esti telefonbeszélgetéseket is. – Nagyon mély érzésű ember volt, és nagyon odafigyelt másokra. Nemegyszer megesett, hogy megvendégelte a kollégáit vagy akár egy-egy műsor stábját a forgatások során. Nem fordulhatott elő, hogy nála valaki rosszul érzi magát – avatott be az énekes.