Gáspár Zsolti útkereső fiatalok példaképe lett

A Példakép Alapítvány hosszú évek óta szervezi meg nyaranta a Példakép Tábort, mellyel hátrányos helyzetű roma és nem roma fiatalok számára biztosítanak tartalmas programot. A hagyományosan Rárópusztán tartott happening idén Szécsénybe költözött, ahová többek között Gáspár Zsolti is meghívást kapott, hogy előadást tartson a táborozó fiataloknak.

A fiatalok feszült figyelemmel hallgatták Gáspár Zsolti előadását (Fotó: Gáspár Zsolti)

Gáspár Zsolti: „Őszintén mondom, meghatódtam”

A TV2 Farm VIP-jének gazdája most a Borsnak mesélt az élményről és arról a rengeteg szeretetről, amivel a fiatalok fogadták őt.

Az alapítvány, vagyis a Példakép Tábor szervezői a kezdetek óta nagy hangsúlyt fektetnek az elfogadásra, a roma kultúra megismertetésére és a fiatalok identitástudatának erősítésére.

„Ezen törekvésük része az is, hogy roma és nem roma hírességeket hívnak meg, hogy saját példájukon keresztül mutassák meg, hogy gyakorlatilag bárki számára elérhetőek még a leglehetetlenebbnek tűnő álmok is, ha az ember kellő hittel és kitartással halad a célja felé. Őszintén mondom, meghatódtam, amikor az alapítványtól megkerestek, hogy látogassam meg a srácokat és válaszoljak a kérdéseikre” – kezdte lapunknak Zsolti gazda, aki élményekkel és érzelmekkel túltöltve tért haza a táborlátogatásról.

Gáspár Zsolti sorra válaszolta meg a fiataloktól kapott kérdéseket (Fotó: Gáspár Zsolti)

„Jól esett, hogy sikeres roma emberként tartanak számon”

„Magamra sosem tekintettem példaképként, de rettentően hálás vagyok azért, hogy a tábor szervezői így gondolnak rám. Fantasztikus élmény volt a rengeteg csillogó szempárt látva beszélni az életemről és az útról, amit bejártam. Nem titok, hogy a szüleinknek, Győzikének és nekem nem volt éppen gyaloggalopp az élet. Ahogyan az sem, hogy édesanyánk és édesapánk mennyit küzdöttek, hogy kiemeljék a családunkat a nehéz sorból. Nekik sikerült, mi fivérek pedig igyekeztünk élni a jobbra fordult sorsunk kínálta lehetőségekkel. Hogy ez mennyire sikerült, az nyilván nézőpont kérdése. Mindenesetre jól esett, hogy sikeres roma emberként tartanak számon és mindenekelőtt érdemesnek arra, hogy fiataloknak meséljem el, hogyan lettem a szegénységben felnőtt, falusi fiúból Zsolti gazda” – magyarázta lapunknak Gáspár Zsolti. „Rengeteg okos, sőt furmányos kérdést kaptam a srácoktól és a program végén azzal a gondolattal szálltam be az autómba, hogy semmi sincs veszve, hiszen csodálatos fiatalemberrel találkozhattam, akiknek szívesen teszem a kezébe a jövőt” – tette hozzá büszkén a TV2 sztárja.