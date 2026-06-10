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„Mellettem lennél, míg élek én” – Gáspár Virág egy érzelmes dallal üzenhetett a családapává vált exének

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors újrakezdés
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 10. 20:00
Gáspár VirágGáspár BeaGáspár Győzőüzenet
Újrakezdésről énekel Győzike lánya, miközben az exe már boldog édesapa. Gáspár Virág legújabb videója azonnal beindította a találgatásokat: vajon valóban a friss családapának szólnak a szívbemarkoló sorok?
Bors
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Miközben Gáspár Virág exe, Fábián Krisztián élete teljesen új vágányra terelődött, és nemrég büszke édesapaként pózolt az Instagramon az új párja és közös gyermekük oldalán, addig Virág – mindössze pár napra rá – egy szívbemarkoló, éneklős felvétellel jelentkezett be a TikTok-oldalán. A történet azért is különösen pikáns, mert Krisztián nem csupán egy ex volt a sok közül, hiszen a Life TV reality-műsorában is együtt szerepelt a Gáspár családdal, ahol Győzike egyáltalán nem rejtette véka alá, hogy azt szeretné, hogy a két fiatal mielőbb kösse össze az életét. De nemcsak a Gáspár család feje, hanem a gasztrokirálynő, Gáspár Bea is megszólalt korábban a kapcsolatukról: a Borsnak árulta el, hogy a fiatalok között sűrűn előfordult kanálcsörgés és hirtelen következett be a szakítás. Bár a szülők akkor még szorítottak értük és bíztak benne, hogy a hullámvölgyek után végül jól sülnek el a dolgaik, a sors egészen más forgatókönyvet írt.

Gáspár Virág Krisztiánnal való szakítása óta nem jelentett be nyilvános kapcsolatot.
Gáspár Virág hosszú ideig alkotott Krisztiánnal egy párt, de kapcsolatuk végül zátonyra futott (Fotó: Bors)

Gáspár Virág exének üzent?

A showman korábban nyíltan hangoztatta, hogy mindig is pont olyan fiút akart a gyerekeinek, mint Krisztián, ráadásul nagyon vágyott már a pompás esküvőre, és fiatalon szeretett volna nagypapa lenni. Bár a viharos és szakításokkal teli kapcsolatnak végül teljesen vége szakadt, a sors fura fintora, hogy Krisztián azóta egy új partner mellett valóban megvalósította a családi idillt. A fiatal apuka nemrég egy Instagram-fotóval is sokkolta a rajongókat, amelyen az új párjával és a tündéri kislányával pózol. Erre a családi képre licitált rá mindössze pár nappal később Virág a hirtelen jött TikTok-videójával, amelyben a sokatmondó sorokat énekli:

A Gáspár család egynek kezelte Krisztiánt közülük, de végül zátonyra futott a kapcsolata a fiataloknak.
Fábián Krisztián egykor a Gáspár család része volt, ma már azonban saját családja van (Fotó: Hot magazin)

És hogyha újrakezdhetnénk, tudom, hogy másképp döntenél, tudom, hogy mellettem lennél, míg élek én, csak te meg én.

A kísérteties időzítés pedig azonnal felveti a kérdést: vajon Virág valóban lezárta már a múltat?

@gaasparviraag #fypppppppppppppppppppppppppppppp #goviral #foruyou ♬ eredeti hang - 𝐋𝓓𝓸𝓵𝓬𝓮 𝓰𝓪𝓫𝓫𝓪𝓷𝓪

 

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