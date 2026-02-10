"Teljesen hátra akart lépni" – Gáspár Győző lánya eldöntötte: visszavonul a nyilvánosságtól!

A Gáspár család életét hosszú éveken át az egész ország figyelemmel kísérte, sokak mindennapjainak részévé váltak. Éppen ezért különösen feltűnő, amikor valaki ebből a világból egyszer csak nyomtalanul eltűnik. Gáspár Győző a Borsnak adott interjúban elárulta, miért nem lehet mostanában semmit hallani a kisebbik lányáról, Virágról, aki egykor az ország szeme láttára nőtt fel.
Gáspár Győző kisebbik lánya, Gáspár Virág kapcsán sokan kérdezik, vajon mi lehet vele, hiszen míg a család többi tagja aktív maradt, addig ő úgy tűnik, hogy kiszállt a médiából. Gáspár Győző elmondása szerint ez nem véletlen, Virág tudatos döntése volt:
Virág egy nagyon nehéz eset, de nagyon szeretem. Teljesen kiszállt a médiából. Bár sok megkeresést kap, nagyon komoly műsoroktól is, de őt nem lehet rávenni, hogy részt vegyen benne, el sem gondolkodik rajta. Mindig azt mondja: apa, menjél, csináld te.
A showman szerint lánya ma már egészen más dolgokra koncentrál. Egyetemre jár, tanul, és kifejezetten élvezi, hogy végre nem a reflektorfény határozza meg a mindennapjait.
Teljesen hátra akart lépni, nem érdekli a média és a szereplés. A Gáspár család háta mögött van, nem vágyik a nyilvánosságra
– fogalmazott.
Gáspár Győző lányai között éles a kontraszt: miközben Gáspár Evelin megmaradt a nyilvánosságban, sőt az elmúlt időszakban komoly közéleti témákban is hallatta a hangját, addig Virágról alig tudni bármit. Gáspár Győző fiatalon tudta, hogy olyan családot szeretne, ahol a tanulás és az önálló döntések elsődlegesek.
Azt kértem a lányaimtól, hogy tanuljanak, mi megadjuk nekik a lehetőséget, ők pedig használják ezt ki. Ne akarjanak megfelelni másoknak, a külvilágnak. A szüleiknek és maguknak akarjanak csak. Nagyon büszke vagyok rájuk, hiszen Evelin doktorálni fog, és Virág is jó úton halad
– mondja büszkén. Úgy tűnik, az egyikük ezt most a nyilvánosságtól távol, csendben valósítja meg. Győzike és Bea számára ez így rendben van, hiszen a lényeg, hogy mindenki megtalálja a saját helyét, érvényesüljön és boldog legyen.
