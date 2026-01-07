„Mintha a gyermekemet vesztettem volna el” – Fodor Zsóka első karácsonyát töltötte Schmuck Andor nélkül

A 83 éves Fodor Zsóka színésznő őszintén beszélt arról, hogyan élte meg legjobb barátjának hiányát az ünnepek közeledtével, s a karácsony alatt, valamint, hogy miként próbálta feldolgozni azt az űrt, amely Schmuck Andor halálával keletkezett az életében. Bár az ünnepeket évek óta nehezen viseli, az idei karácsony végül mégis reményt és kapaszkodókat hozott számára.

Fodor Zsóka élete legboldogabb 15 évét köszönheti Andornak (Fotó: Markovics Gábor)

Fodor Zsóka gyermekeként szerette Andort

Fodor Zsóka 2025-ös éve bár tele volt pozitív élményekkel, egy rendkívül fájdalmas eset beárnyékolta és pecsétet nyomott rá. Schmuck Andor elvesztése mély sebet hagyott benne, hiszen kapcsolatuk messze túlmutatott a barátság szokványos keretein.

Rettenetesen éltem meg Andor hiányát az ünnepek alatt. Nekem annyira hiányzik, mintha valakinek meghalna a gyereke. Nekem ő az volt... mintha a gyermekemet vesztettem volna el. Életem 15 éve, amit vele tölthettem, maga volt a boldogság

– mondta elcsukló hangon. Közös éveik alatt beutazták a fél világot, élmények és emlékek sokaságát gyűjtötték össze, miközben Andor gyakran tréfálkozott azzal, hogy milyen szerencsés, hiszen „két édesanyja van”.

Mondta is, hogy ha valahol azt a mondást mondják, hogy 'Majd az, akinek két anyja van!', akkor ő majd felteszi a kezét

– mesélte a színésznő, aki hosszú hónapok után először tud beszélni az esetről, a benne zajló emlékekről és gyászról.

Andor már nem tud Zsóka mellett lenni a magányos időkben (Fotó: Mediaworks Archív)

A jó barátok nem engedik el a kezét

A színésznő rengeteget kapott Andortól szeretetben, törődésben és odafigyelésben. Közös terveik is voltak: egy ház, külön életterekkel, mégis együtt megöregedve.

Mindig azt mondta, hogy ott leszünk egymásnak. Rettenetesen hiányzik

– vallotta be felidézve azt is, mit írt a barátja temetésére szánt koszorúra: „Kisfiam, nem ezt ígérted.” A gyász az ünnepek közeledtével csak még erősebben tört rá, hiszen Fodor Zsóka amúgy sem szereti a karácsonyt és az ünnepeket, amelyeket évek óta egyedül tölt.

Végül azonban egészen másként alakult az év vége. A színésznőt a barátai nem hagyták magára ebben a nehéz időszakban. Fodor Zsóka Kincsvadászokos szereplése is új kapcsolódásokat hozott: Megyesi Balázzsal különösen szoros barátság alakult ki köztük. A műsor után egy kávézás, majd közös ebédek és előadáslátogatások követték egymást, Balázs pedig karácsonykor ebédelni is elvitte.

A jóisten mintha Andor helyett küldte volna

– fogalmazott hálásan.