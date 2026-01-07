„Mintha a gyermekemet vesztettem volna el” – Fodor Zsóka első karácsonyát töltötte Schmuck Andor nélkül

A 83 éves Fodor Zsóka színésznő őszintén beszélt arról, hogyan élte meg legjobb barátjának hiányát az ünnepek közeledtével, s a karácsony alatt, valamint, hogy miként próbálta feldolgozni azt az űrt, amely Schmuck Andor halálával keletkezett az életében. Bár az ünnepeket évek óta nehezen viseli, az idei karácsony végül mégis reményt és kapaszkodókat hozott számára.
Fodor Zsóka 2025-ös éve bár tele volt pozitív élményekkel, egy rendkívül fájdalmas eset beárnyékolta és pecsétet nyomott rá. Schmuck Andor elvesztése mély sebet hagyott benne, hiszen kapcsolatuk messze túlmutatott a barátság szokványos keretein.
Rettenetesen éltem meg Andor hiányát az ünnepek alatt. Nekem annyira hiányzik, mintha valakinek meghalna a gyereke. Nekem ő az volt... mintha a gyermekemet vesztettem volna el. Életem 15 éve, amit vele tölthettem, maga volt a boldogság
– mondta elcsukló hangon. Közös éveik alatt beutazták a fél világot, élmények és emlékek sokaságát gyűjtötték össze, miközben Andor gyakran tréfálkozott azzal, hogy milyen szerencsés, hiszen „két édesanyja van”.
Mondta is, hogy ha valahol azt a mondást mondják, hogy 'Majd az, akinek két anyja van!', akkor ő majd felteszi a kezét
– mesélte a színésznő, aki hosszú hónapok után először tud beszélni az esetről, a benne zajló emlékekről és gyászról.
A színésznő rengeteget kapott Andortól szeretetben, törődésben és odafigyelésben. Közös terveik is voltak: egy ház, külön életterekkel, mégis együtt megöregedve.
Mindig azt mondta, hogy ott leszünk egymásnak. Rettenetesen hiányzik
– vallotta be felidézve azt is, mit írt a barátja temetésére szánt koszorúra: „Kisfiam, nem ezt ígérted.” A gyász az ünnepek közeledtével csak még erősebben tört rá, hiszen Fodor Zsóka amúgy sem szereti a karácsonyt és az ünnepeket, amelyeket évek óta egyedül tölt.
Végül azonban egészen másként alakult az év vége. A színésznőt a barátai nem hagyták magára ebben a nehéz időszakban. Fodor Zsóka Kincsvadászokos szereplése is új kapcsolódásokat hozott: Megyesi Balázzsal különösen szoros barátság alakult ki köztük. A műsor után egy kávézás, majd közös ebédek és előadáslátogatások követték egymást, Balázs pedig karácsonykor ebédelni is elvitte.
A jóisten mintha Andor helyett küldte volna
– fogalmazott hálásan.
Mellette egy régi baráti házaspár is sokat jelentett számára: Ászárra vitték, ott aludt, kirándultak a cseszneki várnál, ami lelkileg nagyon feltöltötte. Bár korábban többször kijelentette, hogy „utálja az ünnepeket”, idén mégis úgy érezte, csodálatos karácsonya volt, tele optimizmussal és szakmai örömökkel. Így Fodor Zsóka barátok közt tölthette az ünnepeket, s kifejezetten optimistán tekint előre.
Hogy most milyen karácsonyom volt? Csodálatos! Tele vagyok optimizmussal, játszom több darabban is, ráadásul csodálatos kollégákkal!
Szilveszterkor viszont tudatosan egyedül maradt. Meghívásai voltak, ám babonából nem ment el sehova: nevetve mesélte, számára fontos, hogy férfi kívánjon először boldog új évet.
„Szilveszterkor nem mentem sehova, egyedül töltöttem. Volt meghívásom, de bevallom, hogy babonából nem mentem” – nevetett a színésznő. „Van egy babona, hogy férfinek kell kívánnia először boldog új évet egy nőnek, és minden alkalommal próbálok úgy helyezkedni, hogy férfi legyen mellettem. És már nem akartam ilyen jobbra, balra nézős és helyezkedős szilvesztert” – nevetett újra.
Így inkább otthon ivott egy pohár pezsgőt, pihent, és elégedetten zárta az évet. Fodor Zsóka Schmuck Andor kapcsolatának emléke fájdalmas, mégis erőt adó része marad az életének – miközben lassan, barátai segítségével tanul együtt élni a hiánnyal.
