"Nem ezt ígérted, kisfiam" – Fodor Zsóka megszólalt Schmuck Andor haláláról

Májusban tölti be a 84. életévét a zse­niális színésznő, Fodor Zsóka de ezt szinte észre sem veszi. A kor számára nem akadály. Szerinte nagyon fontos, hogy az ember fiatalos maradjon testben és lélekben is.

Fodor Zsóka majd kicsattan az egészségtől (Fotó: Szabolcs László / hot! magazin/ Szabolcs László)

„Ugyanúgy élek, mint ötven-hatvan évesen, csak több gyógyszert és vitamint szedek. A jó génjeimet elsősorban a jóistennek és édesanyámnak köszönhetem. Ő volt olyan szerencsés, hogy száz évig élt és nyolcvannyolc éves korában még egyedül utazott a fiához Venezuelába. Ezenkívül úgy vélem, hogy a rendszeres szűrővizsgálatok fiatalkorban is létszükségletűek, időskorban pedig még inkább.”

Fodor Zsóka egészsége kifogástalan, és nem hagyja, hogy a rohanó hétköznapok elvegyék a figyelmét a megőrzéséről.

Rendszeresen járok vérvételre és fogászatra. Szerencsésnek mondhatom magam, mert összesen négy fogam hiányzik, amiből kettő bölcsességfog. Az orvosoktól gyakran kapom meg, hogy sok ötven-hatvan éves örülne az enyémhez hasonló laboreredménynek. Az egészségemet tudatosan őrzöm! Egyedül élek, nincs ki noszogasson, ennek ellenére akkor is megyek orvoshoz, ha nincs bajom! Kor ide vagy oda, még mindig tele vagyok élettel!

Fodor Zsóka Barátok közt sztárja fiatalon sem unatkozott és most sem

Fodor Zsóka fiatalon is aktív társasági életet élt és már akkor is a közösségből merített erőt a mindennapokhoz és a munkájához.

„Amikor nem a színpadon vagyok, rengeteg időt töltök a barátaim társaságában. A humor számomra elengedhetetlen, így amikor találkozom velük, rengeteget társasjátékozunk és nevetünk. Amíg itt vannak a barátaim, a könyvek és az utazás, az unalom szót nem ismerem” – mondta nevetve a színésznő hot! magazinnak.

Fodor Zsóka Schmuck Andorral (Fotó: Markovics Gábor / hot! magazin/ Markovics Gábor)

Fodor Zsóka fogadott fia Schmuck Andor volt

Egy váratlan telefonhívás olyan boldogságot okozott neki, amire egyáltalán nem számított. A hosszú idő utáni egymásra találás egy új fejezetet nyitott az életében.

„Felhívott a keresztlányom, akivel tizenöt éve nem beszéltem, és kiderült, hogy van egy 14 éves lánya. Órákat csacsogtunk, és azóta is tartjuk egymással a kapcsolatot. Ez olyan boldogság volt nekem, amit egyszerűen nem tudok szavakba önteni.”