Fésűs Nelly: „Nem vagyok egy fontoskodó nagymama!”

Fésűs Nelly lánya, Horváth Csenge és a párja, Barabás Ottó májusban lettek szülők, akkor érkezett meg a kis Yana. Minden a leg­nagyobb rendben ment, és gyereknap alkalmából Nel­ly, a két lánya, Csenge és Elza, no meg az új családtag már négyesben mentek sétálni.

Fésűs Nelly sétálni ment Csengével, Elzával és a kisbabával

Fotó: hot! magazin/archív

„Hála Istennek mindenki remekül van. Segítek mindenben, ha igény van rá, de nem szeretnék rájuk telepedni.”

Azt gondolom, hogy Csenge mindent jól csinál. A húgával nagyon sokat foglalkozott, amikor Elza még picike volt, a memóriájában benne van minden, amire egy újszülött mellett szükség van.

„Én pedig nem vagyok egy fontoskodó nagymama, csak akkor adok tanácsokat Csengének, ha kérdez valamit. Nem szeretnék mindenbe beleszólni, ez az ő életük! Úgy gondolom, az a jó, ha mindenki a saját gyerekével foglalkozik. Ha felmegyek hozzájuk, akkor kérdés nélkül kiteregetek, beteszem a mosást, vagy épp főzök, ha arra van igény. De én elsősorban a saját gyerekemről gondoskodom, ő pedig a kicsi babájáról” – árulta el a színész-énekesnő.

Fésűs Nellynek már volt némi rutinja

Nelly soha nem volt túlságosan izgulós anyuka. A keresztlánya és az első gyermeke között három év a korkülönbség, így amikor Csenge megszületett, neki már volt tapasztalata.

Fésűs Nelly és Horváth Csenge nagyon boldogok a baba érkezése miatt

Fotó: hot! magazin/DFP

A kisebbik lányom, Elza esetében, úgy gondolom, hogy már rutinszerűen ment minden. Nem voltam pará­zós, de amit mindenkinek ­javasolnék, az az, hogy aki megteheti, szerezzen be egy légzésfigyelő készüléket. Azt szoktam mondani saját tapasztalatból, hogy nem az a lényeg, hogy mennyire drága ruha van a kisbabán, vagy hogy miben fekszik, hanem az a fontos, hogy kapjon elég szeretetet, ételt, italt, és tiszta legyen a popsija

– mondta mosolyogva.

Fésűs Nelly és a dívák újra akcióban

A művésznőnek sok munkája lesz nyáron, nem is nagyon van több összefüggő szabadnapja, amikor elutazhatnának a férjével. Turnéznak a Dívák produkciójukkal, és a színházi munkák sem engedik el hosszabb időre.

Fésűs Nelly idén nem tervez nyaralást

Fotó: hot! magazin/Szabolcs László