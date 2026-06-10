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Fésűs Nelly: „Nem vagyok egy fontoskodó nagymama!”

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Fésűs Nelly
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 10. 06:45
unokaFésűs Nelly lányakisbabaHorváth Csenge
A szépséges színésznő nagymama lett. Ha igénylik a segítségét, akkor azonnal ott terem, de Fésűs Nelly úgy látja, hogy a lánya magától is mindent nagyon ügyesen megold.
Bors
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Fésűs Nelly lánya, Horváth Csenge és a párja, Barabás Ottó májusban lettek szülők, akkor érkezett meg a kis Yana. Minden a leg­nagyobb rendben ment, és gyereknap alkalmából Nel­ly, a két lánya, Csenge és Elza, no meg az új családtag már négyesben mentek sétálni.

Fésűs Nelly sétálni ment Csengével, Elzával és a kisbabával
Fésűs Nelly sétálni ment Csengével, Elzával és a kisbabával 
Fotó: hot! magazin/archív

„Hála Istennek mindenki remekül van. Segítek mindenben, ha igény van rá, de nem szeretnék rájuk telepedni.” 

Azt gondolom, hogy Csenge mindent jól csinál. A húgával nagyon sokat foglalkozott, amikor Elza még picike volt, a memóriájában benne van minden, amire egy újszülött mellett szükség van.

„Én pedig nem vagyok egy fontoskodó nagymama, csak akkor adok tanácsokat Csengének, ha kérdez valamit. Nem szeretnék mindenbe beleszólni, ez az ő életük! Úgy gondolom, az a jó, ha mindenki a saját gyerekével foglalkozik. Ha felmegyek hozzájuk, akkor kérdés nélkül kiteregetek, beteszem a mosást, vagy épp főzök, ha arra van igény. De én elsősorban a saját gyerekemről gondoskodom, ő pedig a kicsi babájáról” – árulta el a színész-énekesnő.

Fésűs Nellynek már volt némi rutinja 

Nelly soha nem volt túlságosan izgulós anyuka. A keresztlánya és az első gyermeke között három év a korkülönbség, így amikor Csenge megszületett, neki már volt tapasztalata. 

Fésűs Nelly és Horváth Csenge nagyon boldogok a baba érkezése miatt
Fésűs Nelly és Horváth Csenge nagyon boldogok a baba érkezése miatt 
Fotó: hot! magazin/DFP

A kisebbik lányom, Elza esetében, úgy gondolom, hogy már rutinszerűen ment minden. Nem voltam pará­zós, de amit mindenkinek ­javasolnék, az az, hogy aki megteheti, szerezzen be egy légzésfigyelő készüléket. Azt szoktam mondani saját tapasztalatból, hogy nem az a lényeg, hogy mennyire drága ruha van a kisbabán, vagy hogy miben fekszik, hanem az a fontos, hogy kapjon elég szeretetet, ételt, italt, és tiszta legyen a popsija 

– mondta mosolyogva.

Fésűs Nelly és a dívák újra akcióban 

A művésznőnek sok munkája lesz nyáron, nem is nagyon van több összefüggő szabadnapja, amikor elutazhatnának a férjével. Turnéznak a Dívák produkciójukkal, és a színházi munkák sem engedik el hosszabb időre.

Fésűs Nelly nem tervez nyaralást
Fésűs Nelly idén nem tervez nyaralást   
Fotó: hot! magazin/Szabolcs László

Mi otthon is nyaralunk, annyira szeretjük a környezetünket, ezért az sem baj, ha nem megyünk sehová. Az időbeosztásunkba most maximum Horvátország fog beleférni, de ha Csengéék kettesben szeretnének elmenni valahová, természetesen számíthatnak ránk, szívesen vigyázunk a babára. 

Hétfői hot! címlap feltöltés Básti Juli Gajdos Tamás Pély Barna Fésűs Nelly Király Viktor Tilos 2026.06.10 előtt használni!!
A friss hot! magazinban további exkluzív sztártörténeteket olvashatsz 
Fotó: hot! magazin

 

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