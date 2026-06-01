„Ez egy akkora ajándék” - megindító vallomást tett a kislányáról Horváth Csenge férje

Horváth Csenge és férje a napokban tarthatták először kezükben szerelmük gyümölcsét, Janát, a kislányukat. Csenge férje Ottó nem nagyon nyilatkozott még, de gyermekük kapcsán megtörte ezt a szokását, és elmondta, hogy milyen érzés is édesapává válni.

Horváth Csenge és férje nem régiben váltak szülővé Fotó: Máté Krisztián / Bors

Horváth Csenge férje odáig van gyermekükért

Május 21-én született meg Fésűs Nelly lányának, Horváth Csengének és férjének Barabás Ottónak az első közös gyermeke, aki a Jana nevet kapta a szüleitől. A kicsi két nappal a kiírtnál később jött a világra azután, hogy tavaly Csenge mindössze 22 évesen kapta az örömhírt, miszerint első gyermekét hordja a szíve alatt.

Csenge és Ottó egy véletlennek köszönhetően találkozott, egyikőjük sem számított arra, hogy beleszeretnek a másikba. Csenge édesanyja Fésűs Nelly keze is benne van a kapcsolatuk alakulásában annak ellenére, hogy fogalma sem volt arról, hogy milyen jövőt rejt egy közös családi kiruccanás.

A vártnál korábban érkezett a gyermekáldás

A fiatal édesanya nem rejtette véka alá, hogy mindig is fiatalon szeretett volna édesanyává válni. Azonban ők sem tervezték, hogy a vártnál előbb bekövetkezik a gyermekáldás. „Fiatalon szerettem volna mindenképp anyuka lenni, én a 25-öt lőttem be magamnak, aztán mint utólag kiderült, 2025 jött össze, nem pedig a 25 év” - mondta Csenge a korai gyermekáldásról a Storynak.

Barabás Ottó nem igazán állt eddig még kamerák elé, most azonban kislányuk érkezésével ő is megszólalt. Boldogan nyilatkozott a Csengével való kapcsolatáról és az akkor még úton lévő kislányukról.

„Annyira véletlenszerű ez az egész. Annyira sorsszerű, hogy erre én magyarázatot nem tudok adni, de szerintem Csenge sem. Annyira sok véletlen volt egymás után, ami jól jött ki, pozitívan érintett minket, hogy ez tényleg úgymond egy csoda” - árulta el Ottó a Csengével való találkozásuk kapcsán, míg Janáról így mesélt:

Én úgy voltam vele, hogy örülök neki. Ez egy akkora ajándék én szerintem a Jóistentől, az élettől, hogy ennél nagyobbat nem is tudott volna adni

- nyilatkozta a Storynak.