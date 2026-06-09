Nagy bejelentést tett az Exatlon sztárpárja: jön a baba, a nemét is elárulták

Halász Vivien és Kővári Viktor, az Exatlon Hungary sztárjai májusban jelentették be, hogy első közös gyermeküket várják. Most pedig a baba neméről is beszámoltak!

Az Exatlonos Kővári Viktor és Halász Vivi boldogabb már nem is lehetne!

Fotó: Gabor Zoltan / bors

Az Exatlon szerelmeseinek története

Kővári Viktor és Halász Vivien az Exatlon Hungary 2021-es évada alatt ismerkedtek meg és hivatalosan a műsor után jöttek össze. Ők lettek az első olyan pár, akik az Exatlonban találtak egymásra, kapcsolatuk pedig olyannyira komolyra fordult, hogy 2025 júliusában összeházasodtak. Most pedig újabb szintlépés következett, ugyanis első gyermeküket várják.

Hétvégén megtartottuk a babaváró bulit, ahol végre kiderült, hogy hamarosan egy kisfiúval bővül a családunk!

- írta posztjában Kővári Viktor. Az eseményen óriási volt az öröm, főleg, hogy közel 100 fős volt a vendégsereg!