Nagy szerelmeket hozott az Exatlon: "Egyből elcsattant két puszi, mintha ezer éve ismernénk egymást!"

Több szerelmi kapcsolat is szövődött az Exatlon Hungary története során, amely 2019 óta íródik. Az idei már az ötödik évad volt, az évek során száznál is több sportoló küzdött hónapokon át, többen pedig szemet vetettek egy társukra. Halász Vivien és Kővári Viktor szerelme csodás történet; Japánban volt a lánykérés, tavaly össze is házasodtak - írta meg a hot! magazin.

Az Exatlon Hungary 2026-ban versenyzik Halász Luca (jobbra), aki annak a Halász Vivinek a testvére, aki összejött az előző szériában Kővári Viktorral - ma már házasok

Fotó: Gábor Zoltán / Bors

„A műsor legvégén többen összeköltöztünk, akkor elkezdtünk beszélgetni, szimpatikusak lettünk egymásnak. A sors úgy hozta, hogy ugyanazon a napon estünk ki, ez összekapcsolt minket. Egyre többet kerestük egymás társaságát, a repülőn pedig úgy jöttünk haza, hogy egymás mellett ültünk. Sokkal többet nyertem így az Exatlonnal, mint ha győztem volna. Szerelmet találtam, és ez mindennél többet ér” – mesélte a TV2 kamerái előtt Halász Vivien.

Exatlon Hungary: Egy brutális baleset még jobban összehozta őket

A TV2 sportrealityjének szép párosa lett a kiemelkedően sikeres, kétszeres győztes Szente Gréti és a nézők egyik kedvence, Kempf Zozo. Utóbbi 2024-ben kerékpározás közben súlyosan megsérült, öt napig eszméletlen volt, homlokcsont- és arccsonttörést szenvedett, de ez még jobban összehozta a szerelmeseket.

„Sokkal szorosabbá vált a köztünk lévő kötelék. Furcsa volt így látnom Zozót, de ekkor mutatkozott meg, mit is érzek igazán iránta. Nem arról volt szó, hogy ő „a Kempf Zozo”, aki amúgy most is, meg a hétköznapokban is, ahogy mindenki ismeri. Hanem úgy levetkőzve, amikor csak a lényeg marad” – árulta el Szente Gréti a Palikék világa műsorában.

Kempf Zozo balesete után segédkezett Szente Gréti

Fotó: Bencsik Ádám / hot! magazin/Archív

Salander Dorina és Provoda Jodes sem talált volna egymásra, ha nincs az Exatlon: ők 2023-ban visszatértek a TV2 képernyőjére, és megnyerték a Párharc című műsort – végig tudtak támaszkodni egymásra, egy percig sem volt kétség a másik irányába. Megvolt az eljegyzés, sokat utaznak együtt.

Salander Dorina és Provoda Jodes is összejött az Exatlon forgatásán 2023-ban

Fotó: Polyák Attila / hot! magazin/archív

Nem minden páros maradt együtt

Pap Dorci és Esztergályos Patrik is szerelmespárt alkottak, már így utaztak ki az Exatlon All Star évadra, de utóbbi hamar kiesett, és sokáig csak a képernyőn figyelhette a kedvesét. Azóta a páros szétment, a férfi más nőt vett el.

A műsor kapcsán ismerkedtünk meg. A promó forgatásán találkoztunk, egyből elcsattant két puszi, mintha ezer éve ismernénk egymást”

– emlékezett Patrik a Life TV reggeli műsorában a Dorcival való megismerkedés első perceire.