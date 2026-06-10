Kiderült, mit szól a kommentekhez az Exatlon legmegosztóbb sztárja: Komsa Niki rengeteg támadást kapott

Ugyan az Exatlon Hungary 2026-os évada már hetekkel ezelőtt véget ért, de a versenyzők körüli hatalmas érdeklődés továbbra sem csökken. És míg a legtöbbjüket, dicséretekkel, ajándékokkal és kedves szavakkal halmozzák el, addig Komsa Nikolett bizony bőven kapott hideget és meleget is. A megosztó kézilabda edző az Exatlon vége után maga is szembesült ezekkel a hozzászólásokkal, és most a Borsnak árulta el, mit gondol róluk.

Az Exatlon véget ért ugyan, de Komsa Nikolett még mindig kapja az ívet a kommentelőktől (Fotó: Tumbász Hédi/Bors)

Komsa Niki igyekezett legjobb tudásához híven helytállni, és csapatjátékosként viselkedni a Exatlon 2026-os évadában, de úgy tűnik, néhány megnyilvánulásával még így is kiverte a biztosítékot a nézőknél, ami miatt csúnyán beleszálltak.

„Nagyon örülök, hogy bejutottam a műsorba, hatalmas élmény volt kint lenni Dominikán, de azt is el kell ismernem, hogy elképesztően húzós volt, amit azóta is próbálok kipihenni, de azt hiszem nem csak a magam nevében mondhatom, hogy ez még közel sem sikerült. Az adásokat szándékosan nem néztem vissza azóta sem, de a kommenteket természetesen láttam, viszont a sportolói pályafutásom alatt nagyon sokszor kaptam már hideget-meleget, úgyhogy erre tudatosan készültem” – kezdte Niki a Borsnak.

Komsa Niki az Exatlon 5. évada alatt sok gonoszkodó kommentet kapott, de a rajongói szeretete mindenért kárpótolja (Fotó: Tumbász Hédi/Bors)

Az Exatlon Nikijét az őszintesége miatt nem kedvelik?

Természetesen az egykori kézilabdázó számára nem volt újdonság, hogy sok ellenlábasra talált, ugyanis érzi és érti ennek az okát.

„Tudtam, hogy a fogadtatás biztosan nem lesz egyoldalú, tehát nem is vártam, hogy csak pozitív visszajelzések fognak érkezni, különösen, hogy tisztában vagyok vele, hogy egy megosztó személyiség vagyok” – vallotta be őszintén.

Úgy érzem, hogy nincs azzal különösebb problémám az életben, hogy megosztó személyiségnek tartanak, mert tudom, hogy ez azért van, mert nagyon sokszor kimondom az igazat. Nem szoktam titkolni azt, amit érzek vagy gondolok, és ez nagyon sok embernek nem tetszik, főleg, hogy sok esetben elég nyersen fogalmazom meg a véleményem, aminél valóban igaz, hogy lehetne szebben

– ismerte el nevetve. Ennek ellenére persze Nikinek számos rajongója is akad, így az Exatlon közönségtalálkozón is rengeteg szeretet kapott, ami valószínűleg abban is sokat segít, hogy ne adjon a rosszmájú kanapéhuszárok véleményére a továbbiakban.