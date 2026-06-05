Kiderült az igazság az Exatlon állítólagos szerelmespárjáról: Hadobás Olivér Csóri Dorkáról vallott

Nemrég véget ért az Exatlon Hungary 2026-os évada, ám a rajongók nem felejtették el kedvenceiket, sőt, most még kíváncsibbak arra, hogy hogyan is alakul az életük, különösen, ha barátságról vagy szerelemről van szó. És persze, ahogy a korábbi szezonokban, úgy idén is előfordult, hogy összeboronáltak versenyzőket. A sor Halász Jázmin és Valkusz Máté párosával kezdődött, de mivel itthon mindkettőjüknek van párja, így ezek a találgatások hamar abbamaradtak. De nem sokkal később, az egyéni szakaszban feltűnt a kommentelőknek, hogy a Kihívók sztárjai, Csóri Dorka és Hadobás Olivér igencsak közel kerültek egymáshoz. Utóbbi most a Borsnak mesélt arról, hogy mi a helyzet kettőjükkel.

Hadobás Olivér Csóri Dorka személyében igazi szövetségesre talált, de az Exatlon 5. évadának nézői szerint ennél több is van közöttük (Fotó: TV2)

Az Exatlon Csóri Dorka és Hadobás Olivér számára is egy hihetetlen kaland volt, ahol a saját határaikat is átlépve küzdöttek egészen a döntő hetéig. Ám a nézők szerint a fiatalok ennél sokkal többet kaptak a műsortól, ugyanis kettejük közeli kapcsolatát látva arról kezdtek találgatni, hogy talán egymásba szerethettek. Olivér most elárulta, mi az igazság.

„Úgy gondolom, hogy mindenkivel nagyon jó kapcsolatot sikerült kialakítanom a műsoron belül. De nem is értem, hogy miért kérdeznek ennyien Dorkával kapcsolatban” – kezdte meglepetten Olivér.

Rengeteg ilyen kommentet kaptunk egyébként mindketten, de azt gondolom, hogy épp úgy a többiek is. Voltak már Boró-Roli, Réka-Kopi párosítások is, szóval tényleg tele van az internet ilyennel. De azt elmondhatom, hogy hiába a találgatások, természetesen nincs együtt mindenki mindenkivel

– árulta el nevetve.

Az Exatlon vége óta mindenki arra kíváncsi, hogy Csóri Dorka együtt van-e Hadobás Olivérrel (Fotó: Tumbász Hédi)

Már több szerelem is szövődött az Exatlon korábbi évadaiban

Persze nem csoda, hogy a nézők árgus szemekkel figyelik, hogy kik között lobbanhatott fel az a bizonyos szikra, hiszen már az eddigi évadokban is jó néhány példa volt arra, hogy a versenyzők összejöttek. Halász Jázmin nővére, Halász Vivien és Kővári Viktor között például úgy alakultak ki gyengédebb érzelmek, hogy egyikük Bajnok míg másikuk Kihívó volt. Ennek ellenére nem csak egymásba szerettek, de ma már házasok, és nemrég jelentették be, hogy gyermeket várnak. Szente Gréti és Kempf Zozó szintén az Exatlon All Stars évadának köszönhetően találtak egymásra, ahol Zozó a Bajnokokat míg Gréti a Kihívókat erősítette, a pár azóta is együtt van, sőt a sportoló biciklis balesete 2024-ben még jobban összehozta őket.